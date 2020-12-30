YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ali Poyrazoğlu’nun “Bu iş dünyada ve Türkiye’de bir ilktir” dediği proje başlıyor

Online tiyatro perdelerini açıyor

Tiyatro dünyası oyunlarını dijital platformdan izleyicilere ulaştırmak için bir araya gelerek güç birliği yaptı. Birçok farklı tiyatro grubunun oyunları 31 Aralık yılbaşında yayın hayatına başlayacak olan tiyatronet.com’dan 25 liralık bilet karşılığında dünyanın her yerinden izlenebilecek. Çocuk oyunları ise yılbaşı tatilinde açılışa özel ücretsiz olacak. tiyatro.net’i hayata geçiren tiyatro sanatçısı Onur Şenay “tiyatronet şu anda dünyanın en gelişmiş dijital tiyatro portalıdır…” dedi. tiyatronet.com’un tanıtım toplantısına Ali Poyrazoğlu, Bodrum’dan Yasemin Yalçın’da eşi İlyas İlbey ile Çatalca’dan canlı telefon bağlantısı ile katılarak destek verdiler…

25 liralık ücret karşılığı alınacak biletle izlenecek oyunların yanı sıra çocuk oyunlarının da yer aldığı tiyatronet’te “Zeliş’in Masalları” bölümünde birbirinden keyifli masalları çocuklar 31 Aralık 2020 yılbaşı gününden itibaren yılbaşı tatili boyunca açılışa özel ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Tiyatroların kapalı olması nedeniyle tiyatro izleyicilerini tiyatrodan uzak kalmamasını sağlamak, engelli kişilerin oldukları yerden oyunlara ulaşması, Anadolu’nun en ücra bölgelerine de ulaşabilmesi hedefleyen projenin tanıtım toplantısına Kamuran Akkor, Cemal Hünal, Süha Uygur, Kemal Başar, Deniz Salman, Nur Gürkan, Onur Şenay, Eylül İlbey, Kaan Erkam, Cengiz Orhonlu katıldılar. Ali Poyrazoğlu Bodrum’dan, yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey’de Çatalca’dan görüntülü telefon bağlantısı ile toplantıya katıldılar.

Ali Poyrazoğlu “Bu iş dünyada ve Türkiye’de bir ilktir”

Basın toplantısına görüntülü olarak katılan ünlü tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu, “Bu iş dünyada, Türkiye’de bir ilktir ve çok iyi bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Genelde Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlere turneye gidiyoruz ama herkes izleyemiyor oyunlarımızı. Trabzon’daki bir dağın başındaki öğretmen oyunumu izleyemediği için ne kadar üzüldüğünü bana mektupta yazıyor. Bu engeli dijitalleşmenin sunduğu nimetler sayesinde aşıyoruz” dedi.

Cemal Hünal’da yaptığı konuşmada Onur Şenay'la koronavirüs salgınının ilk günlerinde 14 bin kişiye instagram üzerinden canlı tiyatro oyunu sahnelediklerini ve bunun üzerine böyle bir fikir çıktığını belirterek tiyatronet.com tiyatro oyunlarına erişebilmek için çok pratik, insanların kendi vakitlerinde tiyatroya ulaşabilecekleri ve arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir platform. Daha da önemlisi tiyatro oyuncularına telif hakkı ödenecek olmasını da sektörü ileriye taşıyacak bir adımdır" dedi.

Yasemin Yalçın İlyas İlbey “arkanızdayız destekliyoruz”…

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’de görüntülü telefondan katıldıkları toplantıda “Bu işe çok emek verildi bizzat şahidiyiz. Amaca ulaşıldı ve biz tiyatrocular olarak size teşekkür borçluyuz. Anadolu’nun en ücra yerlerine bazen taşınamayacak kadar büyük dekorlarla gidemiyorduk. Şimdi ulaşamayacağımız yer yok. Bizden ne isterseniz yanınızdayız arkanızdayız destekliyoruz” dediler.