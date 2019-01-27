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Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler

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Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

27 Ocak 2019 Pazar 18:25
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Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler

Kapalıçarşı Dergisi’nin Gayrettepe Masquerade’da gerçekleştirdiği ödül gecesinde

ÖNCE ÖDÜL VERDİLER SONRA GÖBEK ATIP EĞLENDİLER

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Kapalıçarşı esnafının nabzını elinde tutan Kapalıçarşı Dergisi’nin 6. Yılın Enleri Geleneksel Ödül Töreni, çiçeği burnunda yeni damat Murat Parasayar’ın sunumu ile Gayrettepe Masquerade sahiplerini buldu. Geceye katılan davetliler bütün iş streslerini geç saatlere kadar göbek atıp dans ederek eğlendiler.

 Çok ciddi bir ödül töreni enflasyonu var.

Son zamanlarda neredeyse ödül töreni olmayan bir gece yok gibi, bazen aynı gece de farklı farklı mekanlarda bir kaç farklı ödül törenlerine bile şahit oluyoruz ve ne yazık ki ortalıkta çok ciddi bir ödül töreni enflasyonu yaşanıyor. Hiç bir denetime tabi tutulmadan yapılan bu ödül törenlerinde bir kaç kurumun yaptıkları çok ciddi organizasyonların dışında ki çalışmalar basın tarafından da gereken ilgiyi göremiyor ve geceye destek veren firmaların da bu sebeple sponsorluklara daha mesafeli olmalarına sebep oluyor. 

Ödüllerini alanlar erkenden salonu terk etmeyip eğlenmeyi seçtiler.

Geçen akşam Gayrettepe de bulunan Masquerade barda Kapalı Çarşı Dergisi tarafından düzenlenen Yılın Enleri Ödül töreni sıra dışı bir ödül töreni organizasyonu ile hafızalar da yer etti. 300 den fazla seçkin davetlilin katıldığı organizasyonda gecenin ev sahibi Gökhan Yalçın bütün misafirlerle tek tek ilgilendi. Geceyi diğer ödül törenlerinden ayıran en önemli detay ise sahnede bulunan kalabalık bir orkestranın gece boyunca canlı performans yapması oldu. Birçok sanatcının aralarda söylediği şarkılar sayesinde ödüllerini önceden alanlar erkenden geceyi terk edip gitmek yerine, salonda kalıp gecenin tadını çıkartmayı seçince ve erkenden bitirilen ödül dağıtımı sayesinde gecenin geç saatlerine kadar salonda kalarak doyasıya göbek atıp eğlendiler. 

Geceye ödül vermek için katılan Kapalıçarşı Derneğinin Başkanı Hasan Fırat ve ünlü Astrolog Nuray Sayarı tören boyunca sahnede yaptıkları esprilerle ve gecenin sonuna doğru sahnede göbek atarak gecenin en renkli simaları oldular. Geçtiğimiz aylarda eski radyocu ve diyetisyen Burçin Parasayar’la hayatını birleştiren gecenin sunucusu Murat Parasayar’da geç saatlerine kadar romantik bir şekilde dans ettiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı Dergisi6. Yılın Enleri
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