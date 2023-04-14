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ÖMÜR GEDİK’TEN “PAZARA KADAR”

Ömür Gedik, 2002 yılında Mustafa Sandal’ın çıkardığı “Pazara Kadar” şarkısını Erhan Bayrak aranjesi ile yeniden yorumladı.

14 Nisan 2023 Cuma 10:39
7 Okunma
ÖMÜR GEDİK’TEN “PAZARA KADAR”
HABER: DİNÇER KARACALAR
DMC-Tayga Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının sözü ve müziği Yalçın Polat’a aitken, klip yönetmenliğini Polat Sezen üstlendi. Sinema tadında çekilen, dansların öne çıktığı klipte Ömür Gedik, Barış Avcı imzasını taşıyan sahne elbiseleri ile yer aldı.
Pazara Kadar, sözleri ve danslarıyla beraber düğünlerin aranılan hiti olacak, sevgililerin, eşlerin, takımların birbirlerine söyleyecekleri eğlenceli bir şarkı olarak sosyal medyada da ses getirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ömür GedikPazara KadarErhan BAYRAK
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