ÖMÜR GEDİK’TEN “PAZARA KADAR”

HABER: DİNÇER KARACALAR

DMC-Tayga Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının sözü ve müziği Yalçın Polat’a aitken, klip yönetmenliğini Polat Sezen üstlendi. Sinema tadında çekilen, dansların öne çıktığı klipte Ömür Gedik, Barış Avcı imzasını taşıyan sahne elbiseleri ile yer aldı.

Pazara Kadar, sözleri ve danslarıyla beraber düğünlerin aranılan hiti olacak, sevgililerin, eşlerin, takımların birbirlerine söyleyecekleri eğlenceli bir şarkı olarak sosyal medyada da ses getirecek.