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ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR SANAT SÖZÜ VERDİ

Emre Aydın geçtiğimiz gün Moda Kayıkhane’de sahne performansı sergiledi.

ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR SANAT SÖZÜ VERDİ

Emre Aydın geçtiğimiz gün Moda Kayıkhane’de sahne performansı sergiledi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:02
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ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR SANAT SÖZÜ VERDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Emre Aydın Yeni Film Mi Çekecek

Emre Aydın geçtiğimiz gün Moda Kayıkhane’de sahne performansı sergiledi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aydın, “Yakında yeni projelerle karşınızda olacağız. 6.Cadde albümünün ardından Hangar Yapım olarak yeni isimlerle müzikseverlerin karşısına çıkacağız. Kendi projelerim de devam edecek. Elbette yeni şarkılar yapacağım beni sevenler için. Müzik benim yaşamım. Sinemayı da bırakmadım. Yeni film çekmek istiyorum. Komedi veya dram türünde senaryoları tercih ediyoruz.” dedi.

Ömür Boyu Sanat Sözü Verdi

Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerden tam not alan Emre Aydın yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Sahne performansı sırasında sevenleriyle bir arada olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyen sanatçı, “En mutlu olduğum yerdeyim. Ömrüm boyunca sanatla yaşadım. Bu beni hep mutlu etti. Size söz ömür boyu sanat yapmaya devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR SANAT SÖZÜ VERDİEmre AydınYaşar Şenyüz
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