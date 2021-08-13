Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1448.39
ALTIN
482.28
DOLAR
8.5436
STERLİN
11.7993
EURO
10.0502
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı
DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır
DOKAP Sözleşmeli uzman personel...
Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı
Milli Savunma Bakanlığından personel...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İş fırsatları için hemen tıkla!

Olcay Kutluca Media Yılın Enlerini Belirliyor!

Olcay Kutluca'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Olcay Kutluca Media'nın düzenlediği Altın Melek Ödülleri sahiplerini buluyor.

13 Ağustos 2021 Cuma 11:12
14 Okunma
Olcay Kutluca Media Yılın Enlerini Belirliyor!

HABER: AZİZ KARATAŞ
 

Yönetim kurulu başkanı Olcay Kutluca "15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan törenimizde sanatçı ve gazetecilerimizden oluşan jüri komitemizin oyları ile adaylar seçilecek olup sanat ve basın camiasının önemli isimlerinin yer alacaktır. Altın Melek ismi ile yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden geliyor. Bu yıl ki törenimizin sloganı "Onlar Yoksa Biz de Yokuz". Bu gecenin sponsorluk gelirlerini sokak hayvanları ve yangında zarar gören ormanlık alanlar için kullanacağız" dedi.


   

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Olcay Kutluca Media Yılın Enlerini Belirliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VE KARŞINIZDA, FİLİZ ÇANKAYA
VE KARŞINIZDA, FİLİZ ÇANKAYA
BELARUS GÜZELİNİ AĞLATTILAR
BELARUS GÜZELİNİ AĞLATTILAR
EROL EVGİN’DEN HARBİYE’DE ANLAMLI KONSER
EROL EVGİN’DEN HARBİYE’DE ANLAMLI KONSER
“Şimdi 90'lar 2” Albümü Çıktı
“Şimdi 90'lar 2” Albümü Çıktı
MURAT EVGİN’DEN YENİ ALBÜM: İyi ki Yapmışım
MURAT EVGİN’DEN YENİ ALBÜM: İyi ki Yapmışım
Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021” Boğazda Gerçekleşti
Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021” Boğazda Gerçekleşti
Coşkun Sabah “Çok özlemiştik”
Coşkun Sabah “Çok özlemiştik”
‘YAŞAMA DAİR’ RENK KATTI
‘YAŞAMA DAİR’ RENK KATTI
DOKSANLARIN EFSANE SESİ HAZAL GELİBOLU'YU COŞTURDU!
DOKSANLARIN EFSANE SESİ HAZAL GELİBOLU'YU COŞTURDU!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma