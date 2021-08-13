Olcay Kutluca Media Yılın Enlerini Belirliyor!

HABER: AZİZ KARATAŞ



Yönetim kurulu başkanı Olcay Kutluca "15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan törenimizde sanatçı ve gazetecilerimizden oluşan jüri komitemizin oyları ile adaylar seçilecek olup sanat ve basın camiasının önemli isimlerinin yer alacaktır. Altın Melek ismi ile yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden geliyor. Bu yıl ki törenimizin sloganı "Onlar Yoksa Biz de Yokuz". Bu gecenin sponsorluk gelirlerini sokak hayvanları ve yangında zarar gören ormanlık alanlar için kullanacağız" dedi.



