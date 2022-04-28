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"OLACAK O KADAR" DEDİLER

Geçtiğimiz akşam, Ayşegül Verdi ve Işık Sam Saylav'ın kurduğu Allegro Sahne’de Burhan ve Gökhan Şeşen (Grup Gündoğarken) fırtınası esti. Çocukluklarından bu güne kadar bütün sanat hayatlarındaki en önemli kilometre taşlarından oluşturdukları bir barkovizyon showu ile sürdürdükleri konser sırasında duygusal anlar yaşandı.

28 Nisan 2022 Perşembe 13:24
"OLACAK O KADAR" DEDİLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Konser boyunca kendi sanat hayatlarından bir çok anıyı barkovizyondaki görseller eşliğinde paylaşan ikili, salonu dolduran seyircilere unutamayacakları komedi  tadında nostaljik bir konser yaşattılar. Esprilerle gülen, şarkılarla coşan, barkovizyonla duygulanan davetliler konser sonunda böyle mükemmel bir geceye şahitlik etmenin keyfini yaşadılar. 2015 yılında aramızdan ayrılan ünlü usta Levent Kırca’nın barkovizyondaki görselleri eşliğinde hep bir ağızdan söylenen Olacak o kadar şarkısı ile coşan davetliler gece hiç bitmesin ister gibiydiler.

KADIKÖYE YENİ BİR SANAT EVİ

Kadıköylüler Yeldeğirmeni mahallesinde bir sahne ve sanat okulu daha kazandılar.

Sanat dünyasından gelen Ayşegül Verdi ve Işık Sam Saylav tarafından kurulan ALLEGRO SAHNE öğrencilerini ve konuklarını ağırlamaya başladı. İçinde iki ayrı sahnesi olan müzik, tiyatro, standup gibi çeşitli etkinliklerde kullanılan sahnenin bir de küçük cafe kısmı var. Kurdukları bu oluşumun içinde otuzdan fazla atölye  eğitimi gerçekleştirdiklerini söyleyen ikili; İstedik ki kadıköye kendimiz gibi sıcak ve samimi bir sahne kazandıralım, isterseniz buradaki etkinliklere katılabilirsiniz, isterseniz içinizi serinletecek bir şeyler içebilirsiniz ama buradan kesinlikle mutlu ayrılacaksınız. Dediler. Yolunuz Kadıköye düşerse mutlaka Allegro Sahneyle tanışmanızı tavsiiye ederim.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül VerdiIşık Sam SaylavAllegro SahneGökhan ŞeşenBurhan ŞeşenGrup Gündoğarken
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