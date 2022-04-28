"OLACAK O KADAR" DEDİLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Konser boyunca kendi sanat hayatlarından bir çok anıyı barkovizyondaki görseller eşliğinde paylaşan ikili, salonu dolduran seyircilere unutamayacakları komedi tadında nostaljik bir konser yaşattılar. Esprilerle gülen, şarkılarla coşan, barkovizyonla duygulanan davetliler konser sonunda böyle mükemmel bir geceye şahitlik etmenin keyfini yaşadılar. 2015 yılında aramızdan ayrılan ünlü usta Levent Kırca’nın barkovizyondaki görselleri eşliğinde hep bir ağızdan söylenen Olacak o kadar şarkısı ile coşan davetliler gece hiç bitmesin ister gibiydiler.

KADIKÖYE YENİ BİR SANAT EVİ

Kadıköylüler Yeldeğirmeni mahallesinde bir sahne ve sanat okulu daha kazandılar.

Sanat dünyasından gelen Ayşegül Verdi ve Işık Sam Saylav tarafından kurulan ALLEGRO SAHNE öğrencilerini ve konuklarını ağırlamaya başladı. İçinde iki ayrı sahnesi olan müzik, tiyatro, standup gibi çeşitli etkinliklerde kullanılan sahnenin bir de küçük cafe kısmı var. Kurdukları bu oluşumun içinde otuzdan fazla atölye eğitimi gerçekleştirdiklerini söyleyen ikili; İstedik ki kadıköye kendimiz gibi sıcak ve samimi bir sahne kazandıralım, isterseniz buradaki etkinliklere katılabilirsiniz, isterseniz içinizi serinletecek bir şeyler içebilirsiniz ama buradan kesinlikle mutlu ayrılacaksınız. Dediler. Yolunuz Kadıköye düşerse mutlaka Allegro Sahneyle tanışmanızı tavsiiye ederim.