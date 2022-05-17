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Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi belli oldu

17 Mayıs 2022 Salı 10:53
Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi belli oldu

Haber: AZİZ KARATAŞ 

Yayınlandığı dönem yüksek reyting yapan ve bir anda ekranlardan kaldırılmasıyla hayran kitlesini üzen fenomen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni diziyle ekranlara geliyor. Kaynarca'nın yapımcılığını ve başrolünü üstleneceği dizi Atv ekranlarında yayınlanacak. Oktay Kaynarca'nın yapımcılığını da üstleneceği dizi Eylül ayında ATV'de yayınlanacak.

İŞTE OKTAY KAYNARCA'NIN YENİ DİZİSİNİN ADI

Çekimleri Haziran sonu başlayacak olan dizinin adı: "Ben Bu Cihana Sığmazam" Onur Tan'ın yöneteceği dizi adını Nesimi'nin efsane bir şiirinden alıyor.

KAYNARCA "CEZAYİR"İ CANLANDIRACAK

Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in yazdığı dizide Oktay Kaynarca sürprizi bol bir karaktere hayat verecek. Kaynarca'nın rolünün adı ise Cezayir.

Oyuncu kadrosu netleşmek üzere olan dizinin bazı sahneleri ise Türki Cumhuriyetleri'nde çekileceği bildirildi.

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Oktay Kaynarcanın Yeni Dizisi Belli Oldu
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