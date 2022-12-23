Oktay Atasoy Türkiye de bir ilke imza attı.

Elite dergisi Oktay Atasoy yönetiminde interaktif yayıncılıkta bir ilki gerçekleştirdi. 1999 dan beri yayın hayatında olan Elite Dergisi bundan sonra digital slayt yayınıyla dergiyi okurken sizi olayın içine çekecek.
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Elite Dergisi bir ilki gerçekleştirdi.
Elite Dergisi bir ilki gerçekleştirdi.
Elite dergisi Oktay Atasoy yönetiminde interaktif yayıncılıkta bir ilki gerçekleştirdi. 1999 dan beri yayın hayatında olan Elite Dergisi bundan sonra digital slayt yayınıyla dergiyi okurken sizi olayın içine çekecek.
Önce Vatan Gazetesi