OKAN ŞENTÜRK "KARAKIZ" İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Five Müzik etiketiyle piyasaya sürülen eserin söz ve müziği İbrahim Halil Damdam'a ait. Düzenlemesini Ercan Bal'ın üstlendiği parçanın yönetmen koltuğunda ise Buğra Kekik oturuyor. Mix ve mastering'i Hakan Turhal'a emanet edilen "Karakız", kısa sürede 100.000 bin izlenme sayısına ulaştı. Okan Şentürk'ün hayranları türküyü sosyal medyada yorum yağmuruna tutarak beğenilerini dile getirdi.

Okan Şentürk Biyografi

Doğma büyüme İstanbullu olan Okan Şentürk'ün babası Üsküplü bir göçmen olup annesi ise Samsunlu'dur. Beylikdüzü'nde bir ofisi bulunan ve asıl mesleği mali müşavir olan Şentürk'ün 2 erkek çocuğu bulunmaktadır. Müziğe küçük yaşlardan itibaren tutkulu olan Okan, lise yıllarında geldiğinde içindeki müzik aşkına engel olamayarak, mahalle ve düğün salonlarında sahne almaya başlamıştır. 2005 yılında org çalmaya başlayan başarılı solist, kendisini geliştirmiştir. 2006 yılında hem çalıp hem söyleyerek ilk sahne tecrübesini gerçekleştirmiştir. Geniş sahne repertuarıyla dikkat çeken yanık sesli solist, özel günlerde ve düğünlerde sahne almaya devam etmektedir. 2021 yılında ilk profesyonel çalışması "Karakız"ı sevenlerinin beğenisine sunan Şentürk, kendisine gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun.

OKAN ŞENTÜRK INSTAGRAM ADRESİ:

@okansenturkkk @isogkgz





İsmail GÖKGEZ

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