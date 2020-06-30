Okan Çakmak 'Dünyada Gam İle' Karşımızda

İSTANBUL- Ilk albümü İZ ile büyük başarı yakalayan türk halk müziği sanatçısı Okan Çakmak sözleri dedesi Aşık Ali Çakmak, düzenlemesini Erdal Erzincan'ın klip yönetmenliğini Ozan Ali Korkut'un üstlendiği 'Dünyada Gam İle' eseri yayında.

Klibinde oğlu ile kamera karşısına geçen Çakmak yeni albüm çalışmalarının sona geldiğini ve çok yakinda sevenleriyle buluşturacağının müjdesini verdi. Pandemi ve karantina sürecini en verimli şekilde kullanan Okan Çakmak yeni eserine 'Netd' YouTube adresinden ulaşabilirsiniz.

Haber: Elif Hayvalı