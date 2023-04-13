Oğuzhan Koç’tan eşi Demet Özdemir’e 15 milyonluk dublex daire

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile eşi Demet Özdemir’in evliliklerinin iyi gitmediği ve boşanacakları yönündeki dedikodular geçtiğimiz hafta magazin gündeminde sık sık yer aldı. Dedikoduların aksine ayrılmak bir yana Oğuzhan Koç, Alaçatı’da aldığı 15 milyonluk evi eşi Demet Özdemir’e hediye etmiş. Geçtiğimiz günlerde Üzeyir Adıgüzel’in sahibi olduğu İnvictus İnşaat’ın Alaçatı’daki yeni projesi İnvictus Life’tan dublex daire beğenen Oğuzhan Koç 15 milyon tl ye aldığı ve sözleşmesini imzaladığı evi eşi Demet Özdemir’e hediye etmiş.

15 milyona komşu oldular

Oğuzhan Koç ile yakın arkadaş olan şarkıcı Berkay’da Alaçatı’daki İnvictus Life projesinden 15 milyon tl ödeyip dublex daire alırken yakın arkadaşına komşu oldu. Berkay’da, Oğuzhan Koç gibi satın aldığı daireyi eşi Özlem Ada Şahin’e hediye etmiş.