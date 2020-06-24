Oğuzhan: Kenan Doğulu ile Düet Yapmak İstiyorum

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Şarkıların eşlik ettiği keyifli sohbette Oğuzhan koç, samimi açıklamalarda bulundu.

“YILMAZ ERDOĞAN’DAN 2 NASİHAT ALDIM”

Yılmaz Erdoğan’ın öğrencisi olan ünlü şarkıcı, ondan iki nasihat aldığını söyledi. Birincisi: ‘’Yapılmışı yapma söylenmişi söyleme’’. İkincisi: ‘’Kıyas yapma, yoksa iki değerli şeyden biri mutlaka kıymetsizleşir’’.





“YOL ARKADAŞIM 3’’ GELİYOR

‘’Yol arkadaşım 3’’ filminin geleceğinin sinyalini veren 35 yaşındaki müzisyen, çok iyi bir hikayemiz var. Ama sanırım bu yaz olmaz dedi.

“HER ŞARKI TEK BİR AŞKA YAZILMAZ’’

Temmuz ayında yeni bir şarkı çıkarmaya hazırlanan Oğuzhan Koç Sesiyle ilgili yorumlara değindi.

“Sesimde hüzün olması bazen avantaj bazen dezavantaj. Bu beni herkesten ayıran bir farklılık. Öyle söylemeyi çok seviyorum şarkıyı. Bile bile yapıyorum.

Kendi yaşadıklarımı da şarkı yazıyorum ama her şarkı tek bir aşka yazılmaz. Kafanda oluşturduğum hikayeye yada birinin anlattığı hikayeye de şarkı yazabilirim. Her şarkıyı yaşadıklarımdan yazamam… Kimsenin öyle bir hayatı yok… Önemli olan doğru hikayeyi bulmak, doğru insanlarla empati yapabilmek’’.

Şarkılardan etkilenip söz yazma konusunda Oğuzhan koç, Esinlenmekle araklamak arasında küçük bir çizgi var. Çizginin azıcık ötesine geçince komik duruma düşüyorsun. Çizginin tam üstünde kalmak gerekiyor dedi





“AĞIR DRAM OYNAMAK İSTERİM’’

Komedi filmlerinin sevilen yüzü olan şarkıcıya Fusun Tuncer ‘’Oyunculukta ters köşe yapar mısın? Diye sordu. Oğuzhan Koç, ‘’Bu bir dizide olmaz. Sinemada yapmayı çok isterim. Alternatif enteresan şeyler denemek isterim. Ağır bir dramda oynamak isterim’’ dedi.

“YENİ İSİMLERE DESTEK OLACAĞIM’’

Kendine ait müzik şirketi olan Oğuzhan koç yeni isimlere destek olacağının mesajını verdi. Yetenekli uslugenç arkadaşlar aradığını belirten koç, ‘’aralarında benim beğendiklerim var. Doğru zamanı bekliyorum. Şarkılar verip destek olacağım’’ dedi.

“KENAN DOĞULU İLE DÜET YAPMAK İSTİYORUM’’

Kenan doğulu hayranı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Kenan doğulu ile düet yapmak istediğini yada kendi şarkısını Kenan Doğulu’nun söylemesini istediğini açıkladı.