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OĞUZ YILMAZ HOLLYWOOD DİZİSİNİ FETHETTİ 

25 yıllık müzik hayatına yüzlerce müzik sığdıran Oğuz Yılmaz, Türkiye’de olduğu gibi Tüm dünyaya kendini kabul ettirdi

27 Eylül 2020 Pazar 17:46
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OĞUZ YILMAZ HOLLYWOOD DİZİSİNİ FETHETTİ 

ASLI M. SARI

İZMİR

25 yıllık müzik hayatına yüzlerce müzik sığdıran Oğuz Yılmaz, Türkiye’de olduğu gibi Tüm dünyaya kendini kabul ettirdi. Amerika’nın en çok izlenen Hollywood dizisi “jack ryan” adlı bir dizi filmde usta sanatçı Oğuz Yılmaz’ın “Çekirge” isimli eseri izinsiz kullanılınca sanatçı kanuni yollara başvurdu, sonrasında uzlaşma için görüşülüp ortak yol bulundu. Hollywood’dan uzlaşmayla hakkını alan Oğuz Yılmaz, pandemi döneminde en büyük zararı gören sanatçıların başında geldiğini ifade eden Oğuz Yılmaz, Avrupa turnesi dâhilinde 30 konserinin iptal olduğunu fakat hiçbir kazancın sağlıktan önemli olmadığını vurguladı.  

7 şarkılık yeni bir çalışma içerisinde olduğunun da vurgusunu yapan Oğuz Yılmaz, 27’ci çalışmasını sevenlere sunmaya hazırlanıyor. Yeni çalışmasında eğlence severlerin coşacağı şarkılar yanında sürpriz çalışmalarda var ifadesinde bulunan Oğuz Yılmaz “Çekirge isimli eserimle Hollywood’a müziğimle girdim, inşallah benden sonra oyuncularımızda iyi işlerde sinemanın kalbinde olurlar” dedi. 

OĞUZ YILMAZ 

         Şarkıcı, besteci ve söz yazarı.  25 Ekim 1968, Ankara doğumlu. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 

1989 yılında ilk albümü 'Duydun mu Bi Denem'i yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır. 

1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994’ te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla’ya' Oğuz Yılmaz’ın etkili yorumuyla Türkiye’de ve Avrupa’da büyük ilgi gördü. 

2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk sahibidir. 

Önce Vatan Gazetesi

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MagazinOğuz YılmazHollywoodDiziönce VatanAslı Mercan Sarı
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