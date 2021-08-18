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Öğrencilere ışık olmak için koşacak

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:19
8 Okunma
Öğrencilere ışık olmak için koşacak

Haber: Yaşar Şenyüz

 

O KANSERE TESLİM OLMAK YERİNE, KOŞUYA TUTUNMAYI SEÇTİ. 

ÖĞRENCİLERE IŞIK OLMAK İÇİN KOŞACAK

Eski reklamcı Ebru Uğurlu geçtiğimiz yıl göğüs kanserine yakalanmıştı. Bunu öğrendikten sonra umutsuzluğa kapılmak yerine hareket etmeyi, hayata tutunmayı yani koşuya devam etmeyi seçmişti. Zaten uzun yıllardır koşu yapan Uğurlu, hastalığını öğrendiğinde doktoruna ilk olarak ne zaman yeniden, eskisi gibi koşabileceğini sormuştu. Ameliyatı sonrasında ve kemoterapi sürecinde hiç aksatmadan takım arkadaşları ile koşmaya devam etti. Güçsüz düşmek yerine o güçlü kalmayı seçti. Süreçleri zor geçse de kanseri yenerek hızla sağlığına kavuştu.

Bu Cumartesi günü ÇYDD öğrencileri için koşacak. Bu kampanya ya sizlerin de katkısını bekliyor.

Kendini oldukça iyi hisseden iki erkek çocuğu annesi Ebru Uğurlu; Neden Koşuyorum?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için iyilik peşinde koşuyorum! Çünkü yaşanan olumsuzluklardan şikayetçi olmak yerine, elimden geldiğince sorunu çözmeye çalışanları desteklemeyi, adımlarımla tanıdıklarımı harekete geçirmeyi tercih ediyorum. Biliyorum ki bir konudaki farkındalık arttıkça, çözüm de o kadar kolaylaşacak. İşte bu nedenle, 22 Ağustos 2021 günü Runfire Salt Lake-2021-ÇYDD-Bir Işık da Siz Yakın! projesi için İyilik Peşinde Koşarak, adımlarıma anlam katacağım. Koşumu desteklersen beni çok mutlu edersin. Bir üniversite öğrencimizin bir yıllık burs bedeli 3.200 TL'dir.

Bağış yapmak çok kolay. Kampanya için hazırladığımız sayfamızda şu anda kaç kişinin beni desteklediğini, hedefime ne kadar yaklaştığımı görebilir ve istersen sen de bağış yapabilirsin. Dedi… Kampanyaya destek vermek isteyenlerin Ebru Uğurlunun instagram.com/ebruliugurlu sayfasında bulunan kampanya linkine tıklayarak bağış yapabilirler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ebru UğurluÇYDD
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