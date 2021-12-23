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OGEDAY’IN GÖZÜ YİNE ŞAMPİYONLUKTA

23 Aralık 2021 Perşembe 13:17
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OGEDAY’IN GÖZÜ YİNE ŞAMPİYONLUKTA

DİNÇER KARACALAR


Ünlü Televizyoncu Anıl Budak’ın RS Otomotiv Grubu için Digital platformda çektiği ‘Sana Geliyorum’ programına konuk olan Ogeday, Survivor All-Star için yine iddialı.

Otomotiv sektörünün fark yaratan markası RS Otomotiv Grup, Dijital Platformda da farkını göstermeye devam ediyor. Ünlü Televizyoncu Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Sana Geliyorum’ programının bu haftaki konuğu Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda başarılı sporcu Ogeday, gözünü bir kez daha şampiyonluğa diktiğini açıkladı. Heyecanla beklenen Survivor All-Star 2022’e katılmak için gün sayan eski şampiyon, ‘‘2022 All-Star için teklif gelebileceğini düşünüyordum. Antrenmanlarımı da hep buna göre yapıyordum. Bu sürece hazırım açıkçası. Obsesyonu olan bir kişi olarak hayatı boyunca ‘mış’ gibi yapan biri hiç olmadım. All-Star için de iddialıyım’’ ifadelerini kullandı.

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OGEDAYIN GÖZÜ YİNE ŞAMPİYONLUKTA
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