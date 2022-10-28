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Ödüllü İtalyan Tenor  İstanbul’da klip çekti

İspanya, Kazakistan, Bulgaristan, Polonya gibi bir çok ülkelerde sayısız ödüller kazanan ve konserler veren başarılı İtalyan tenor GUERINO PAPA yeni yayınlayacağı şarkısının video klibini hayranlık duyduğu İstanbul’da çekti.

28 Ekim 2022 Cuma 16:57
Ödüllü İtalyan Tenor  İstanbul’da klip çekti

 HABER: DİNÇER KARACALAR
 
İstanbul’un tarihi dokusundan ilham alan Papa, sonsuz aşkı anlattığı şarkısı La Luna Vestita Da Sposa’nın (Gelin Gibi Giyinmiş Ay) çekimlerinde İstanbul’un önemli camiilerine ve ibadet hanelerine de yer verdi.

Yönetmenliğini MELTEM TAŞKIRAN ve ÖZGÜR YÜCEL’in yaptığı videoda gerçek hayatta da ressam olan PAPA, İstanbul’da yaşayan bir Ebru Sanatçısını canlandırıyor. Geleneksel Türk sanatlarından olan Ebru’dan çok etkilendiğini belirten müzisyen videoda, İstanbul’un iki kıtasını birbirinden ayrı düşen iki sevgiliye benzetiyor.

Şarkının videosunu Avrupa’da da yayınlayacak olan sanatçı, İstanbul’u İtalyan müzik dinleyicilerinin kendi şarkısında izlemelerinden büyük bir heyecan duyduğunu belirtiyor.

İstanbul’daki müzik çalışmalarını çok değerli müzik adamlarımızdan ESER TAŞKIRAN ile sürdüren sanatçı çok yakında Türk ve İtalyan Müziklerini birleştirecek büyük bir proje ile dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
 
 Papa’nın yeni şarkısı ve videosu ATÖLYEM PRODÜKSİYON etiketi ile Ekimayı sonunda tüm dijital platformlarda ve Youtube kanalında Türk ve Avrupalı dinleyicilerle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
La Luna Vestita Da SposaGUERINO PAPA
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