Ödüllere doymayan dişçi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pandemi nedeni ile herkes evlerinden dışarıya çıkmaya korkarken beş yıldızlı hotellerin balo salonlarında yapılan Ödül Törenleri hız kesmeden devam ediyor.

Geçen gün Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleşen Altın Marka ödül töreninde sosyete, sanat ve basın dünyasının çok yakından tanıdığı ünlü diş tasarımcısı Sonay Öztan Gökhan yine elinde Ödülü ile kameralara poz veriyordu.

Aynı zamanda Tv programcılığı da yapan güzel diş hekimi ‘Bu ödüller beni her defasında yaptığım işime daha çok saygı duymamı ve bu ödüllere layık olabilmek için gece gündüz demeden daha çok emek vermem gerektiğini hatırlatıyor. Beni bu ödüllere layık gören jürilere çok teşekkür ederim’ dedi.