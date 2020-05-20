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Nurettin Soydan ve Ece Gürsel, Birlikte Magazin Yapacaklar

Magazin Gazeteciliğinin duayyen ismi magazinci.com’un Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Soydan, show dünyasının ünlü ismi Ece Gürsel ile yep yeni bir program “Haber Magazin” ile Youtube kanalında. Soydan ve Gürsel, ilk programlarını dünyayı kasıp kavuran Pandemi’ye ayırdı. Prof. Dr. Atilla Karaalp’in konuk olduğu programa, Ece Gürsel’in şok itirafları damgasını vurdu. Ünlü manken-oyuncu ve yorumcu Gürsel, show dünyasındaki herkesi rol yaptığını, rolünü iyi yapanın adından söz ettirdiğini, diğerlerinin çöp olduğunu söyledi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:32
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Nurettin Soydan ve Ece Gürsel, Birlikte Magazin Yapacaklar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ… MAGAZİN DÜNYASINDA HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!

Magazin Gazetecileri Derneği Onursal Başkanı, Gazeteci-yazar Nurettin Soydan, sanat düynasının çok yönlü ismi Ece Gürsel ile yep yeni bir programla izleyenlerin karşısına çıktı. Çağla Başak Çobanoğlu’nun yapımcılığını, Murat Özgüllü’nün yönetmenliğini, kreatif direktörlüğünü ise Suna Özgüllü’nün üstlendiği “Haber Magazin”, Cuma ve Pazartesi günleri Youtube kanalında yayınlanacak. Magazin Gazeteciliğinin duayyen ismi Nurettin Soydan ile çok yönlü kişiliğiyle tanınan Ece Gürsel’in hazırlayıp sunacağı program, magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekecek.


Magazinci.com’un Baş yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Soydan, programla ilgili şunları dile getirdi.: Magazin haberlerini yakından takip edenlerin işin ehli olan bizleri, özlediğini biliyoruz ve tahmin ediyoruz. Bu nedenle işi erbabının teslim alma zamanıdır diyerek Ece Gürsel ile izleyicilerin karşısına çıkmaya karar verdik. Ece, çok inandığım ve her zaman takdir ettiğim çok yönlü bir isim. Sesiyle, kalemiyle, olduğu kadar farklı yorumculuğuyla ekrana tam oturacaktır. Magazin gazeteciliğinde 44 Yılı geride bırakan biri olarak “Şimdi tam zamanı” diyerek yola koyulduk. “Haber Magazin” programını, sanat dünyasının çok yönlü ismi, sevgili Ece Gürsel ile birlikte yorumlayıp sunacağız. Her açıdan ama objektif olarak olayları yorumlayıp aktaracağız. Pandemi koşulları gereği, şimdilik evlerimizden, ofislerimizden zaman zaman da programa dahil edeceğimiz konuklarımızla takipçilerimize keyifli dakikalar, saatler yaşatacağız. İddia ediyoruz, bu program izleyicide alışkanlık yaratacak.”

İLK PROGRAMDA, PANDEMİ SALGINI KONUŞULDU
Nurettin Soydan ve Ece Gürsel’in sunduğu “Haber Magazin” programının ilk konuğu, Marmamara Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Karaalp oldu? Pro. Dr. Karaalp, Koronaviris salgınıyla ilgili çok ilginç açıklamalarda bulundu.
 

ECE’ GÜRSELDEN İTİRAFLAR: SHOW DÜNYASINDAKİ HERKES OYUNCU! Youtube üzerinden yayınlanan Reborn TV’deki “Haber Magazin” programını hazırlayan Gazeteci Nurettin Soydan ile sporcu-manken ve oyuncu Ece Gürsel ilk programlarında izleyiciye samimi itiraflarda bulundu. Ece Gürsel, ilk programdaki performansıyla bir hayli adından söz ettirecek gibi. Gürsel, “show dünyasındaki herkesi rol yaptığını, rolünün hakkını verenlerin ise yoluna devam ettiğini, diğerlerinin ise “çöp olduğunu” dile getirdi. Ece Gürsel’in bu itirafları Reborn TV’de “Haber Magazin”de.
 

PROGRAMIN YAPIM EKİBİNDE KİMLER VAR?
Youtube’ta Pazartesi ve Cuma günleri saat 12.00’de yayınlanacak olan “Haber Magazin programının perde arkasında deneyimli isimlerde var. “Haber Magazin”in Yönetmen koltuğunda Murat Özgüllü, Yapımcı koltuğunda ise genç isim Çağla Başak Çobanoğlu yer alacak. Programın Haber Merkezinde Caner Budak ve Metin Coşkun yer alıyor. Haber Magazin’in sosyal medyada ilgi gören tanıtımlarının seslendirmesini deneyimli radyocu Ozan Konak yaptı. Programın sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtımlarını ise Yönetmen Murat Özgüllü ile Kreatif Direktör Suna Özgüllü üstlendi. Programın Sosyal Medya Sorumlusu Tuğçe Yükselel, Kurgu masasında ise Şenol Duyar yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nurettin SoydanEce GürselYaşar ŞenyüzMagazin
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