Nurcan Başpınar’la Yarın Ramazan Konserindeyiz

İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği Ramazan programları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni çıkarttığı ‘Çalıkuşu’ singlesi ile büyük alkış toplayan Türk sanat müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, ‘İBB Ramazan Konserleri’ çerçevesinde Tuzla’da bulunan İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde konser verecek. Repertuarında Türk sanat müziğinin eşsiz eserlerine yer verecek olan sanatçı, sürpriz şarkılarla da müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Yarın akşam saat 20.30’da iftardan sonra gerçekleşecek olan konser, halka açık ücretsiz olacaktır.

HABER: MERVE ELÇİ