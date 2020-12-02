Nuray Eravcı yıllar sonra kaldığı yerden

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Oyunculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan Nuray Eravcı iş insanı olduktan sonra setlere ara vermek zorunda kalmıştı. Başarılı oyuncu uzun yıllar sonra televizyon ekranlarında günlük yayınlanacak bir dizinin ve çekimlerine Aralık ayının ikinci haftası başlanacak olan kadrosunda birbirinden ünlü ismin yer aldığı bir sinema filmi ile setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

Oyunculuğun çocukluk aşkı olduğunu ifade eden Nuray Eravcı Bir çok tiyatroda sahne aldıktan sonra Allah rahmet eylesin yakın aile dostumuz Vatan Şaşmaz’ın yönlendirmeleriyle dizi filmlerde oynadım. Daha sonra iş hayatına atıldığım için setlerden ayrılmak zorunda kaldım. Başarılı bir iş hayatımın ardından hayatımın en büyük aşkı oyunculuğa tekrar geri dönmenin heyecanını yaşıyorum” diyerek duygularını dile getirdi.