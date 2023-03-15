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Nostaljik Şarkı Çalıkuşu Nurcan Başpınar’la Hayat Buldu

1970’lerin en sevilen şarkılarından biri olan Çalıkuşu, Nurcan Başpınar’ın eşsiz sesi ve en yeni versiyonuyla hayat buldu.

15 Mart 2023 Çarşamba 11:25
Nostaljik Şarkı Çalıkuşu Nurcan Başpınar’la Hayat Buldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk Sanat Müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, yıllar önce Bayan Kahkaha Güzide Kasacı'nın en sevilen şarkısı ‘Benim Adım Çalıkuşu’ ile karşımıza çıktı.

Sözü ve müziği Yeşilçam’ın altın çocuğu Göksel Arsoy’un dayısı usta besteci Yesari Asım Arsoy’a, düzenlemesi Fırat Özbaylar’a ait olan şarkı; Mastering: Emre Kıral, Yaylı orkestra İstanbul Orkestrası, ritim: Mehmet Akatay, gitar: Caner Güneysu, ud: Ali Yılmaz, kanun: Yıldan Ergüzel, klarnet: Ergün Şenlendirici ile bütünleşti. Klip, Erkan Nas yönetmenliğinde Ömerli Sarıpınar’da çekildi. Fotoğraflar ise, Emre Beşe’ye ait.

1922'lerde Reşat Nuri Güntekin'in çok kıymetli romanıyla hayatımıza giren Çalıkuşu, büyük besteci Yesari Asım Arsoy’un kalemiyle de melodilere döküldü. Şarkı, Bayan Kahkaha Güzide Kasacı ile özdeşirken şimdilerde ise Nurcan Başpınar’la günümüze uyarlanan bu yepyeni haliyle dilimizden düşmüyor.

Albüm çekimleri için objektif karşısına geçen güzel sanatçı, nostaljik kıyafetiyle, dönemin güzelliğini günümüze yansıttı. 

Şarkıya Konserde Karar Verdim 

İlk çıkış şarkısının Çalıkuşu olmasına bir konserinde karar verdiğini söyleyen TSM sanatçısı Nurcan Başpınar, “Konserlerimde repertuarımda olan bu şarkıyı, yine bir konserimde Belediye başkanı, başkan yardımcılarıyla beraber sahnede iken söylemiştik. Seyircilerinde kahkahalarla eşlik ettiği Çalıkuşu, o yüksek sahne atmosferiyle bana, ‘Çıkaracağım ilk şarkı işte bu, ben bu şarkıyı yapar halkın da yüzünü güldürürüm’ dedirtmişti, şarkıyla karşınızdayım” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.03.2023 13:14
Anahtar Kelimeler:
Benim Adım ÇalıkuşuNurcan Başpınar
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