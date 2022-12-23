NİLÜFER 50.SANAT YILINI KUTLAYACAK

Yaz dönemindeki konser serisiyle sevenleriyle buluşan Nilüfer, yılbaşında İstanbul’da 50. Sanat yılını kutlayacak

JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’de, 31 Aralık’ta sahneye çıkacak sanatçı yeni yılı, unutulmaz şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyerek karşılayacak. Şarkıları ve sesiyle, yüz binlerce kişinin hayatına dokunan ve üç yıl aradan sonra art arda verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan Nilüfer, yılbaşı için çok özel bir repertuvar hazırladı. Sanatçı “Yeni yıla sahnede girecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Sahne benim evim.’’ dedi.

Büyüleyici ve masalsı yeni yıl atmosferiyle donanmış JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’de ödüllü şeflerin özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yeni yılı karşılayacak olan konuklar; unutulmaz bir gecenin ardından unutulmaz bir yeni yıl brunchını da deneyimleme şansına sahip olacak.