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Nilperi Şahinkaya “Nasıl Fenomen Oldum”da

22 Aralık 2021 Çarşamba 16:42
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Nilperi Şahinkaya “Nasıl Fenomen Oldum”da

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği ve başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın başrolünde yer aldığı “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dijital dizi çok yakında beIN CONNECT’te yayınlanacak.


Başrol Nilperi’nin, setten ilk kareler

Yeni sezonun iddialı projelerinden olan “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dijital dizinin başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya fenomeni “Ala” karakterine hayat verecek. Oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu’nun yer aldığı dizinin setinden ilk görüntüler paylaşıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya Nasıl Fenomen Oldumda
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