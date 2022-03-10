Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
hafif kar duşu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.055,51
ALTIN
942,25
DOLAR
14,74
STERLİN
19,50
EURO
16,37
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi alacak
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi...
Koçarlı Belediyesi Memur alacak
Koçarlı Belediyesi Memur alacak
Başkent Üniversitesi 169 Akademik Personel alıyor
Başkent Üniversitesi 169 Akademik...
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

NİL ULUSOY’DAN YEPYENİ ŞARKI: ERKEK YA

‘Kalırım Yarım’ ve ‘Cemal Abi’ şarkılarıyla adından söz ettiren Nil Ulusoy, şimdi de ‘Erkek Ya’ adlı yeni single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

10 Mart 2022 Perşembe 11:50
NİL ULUSOY’DAN YEPYENİ ŞARKI: ERKEK YA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Söz ve müziği Agit Aykut’a, düzenlemesi ise İshak Şık’a ait olan ‘Erkek Ya’ şarkısının klibi Beykoz’da çekildi. Klipte büyük de bir sürpriz yaşandı. Nil Ulusoy’un kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan arkadaşları Meriç Köse, Atakan Ergin, Kadircan Turan, Heves Güzel, Derin Bel, The Poyraz ve Neşe Sultan klipte oynayarak ünlü şarkıcıya destek verdi. Hareketli şarkının klip çekimi de oldukça eğlenceli geçti. Klibin yönetmenliğini Özdinç Cinan üstlendi.

‘Erkek Ya’ şarkısının yaza damga vuracağını söyleyen Nil Ulusoy, “Çok emek verdiğimiz, üzerinde çok çalıştığımız bir şarkı oldu. Sonunda sevenlerimizle buluşturduk. İçinizi ısıtacak, kıpır kıpır bir şarkı” dedi.

Cmp Müzik-Cinan Müzik etiketiyle çıkan ‘Erkek Ya’, NetD ve tüm dijital platformlarda yayında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nil Ulusoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
atv’nin Merakla Beklenen Dizisi ‘‘Adı Sevgi’’ PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK
atv’nin Merakla Beklenen Dizisi ‘‘Adı Sevgi’’ PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK
Bu şarkı 84 milyona armağan ‘‘SAATLER’’
Bu şarkı 84 milyona armağan ‘‘SAATLER’’
GÖNÜL DAĞI’NDA MÜZİK ZİYAFETİ
GÖNÜL DAĞI’NDA MÜZİK ZİYAFETİ
MELDA KUYUCU KILIÇ’TAN  3.ALBÜM "ACELEM VAR"
MELDA KUYUCU KILIÇ’TAN  3.ALBÜM "ACELEM VAR"
Erdal’dan 32 yıl sonra gelen gönderme
Erdal’dan 32 yıl sonra gelen gönderme
20. ÖDÜLÜNE BAKÜ'DE KAVUŞTU
20. ÖDÜLÜNE BAKÜ'DE KAVUŞTU
İdo Acıoğlu, yeni şarkısı "Hadi Gel Sevgilim"i tanıttı
İdo Acıoğlu, yeni şarkısı "Hadi Gel Sevgilim"i tanıttı
KORİDOR  'ÜZÜLMEDİM Kİ' 11 MART'TA TÜM DİJİTAL PLATFORMDA..
KORİDOR  'ÜZÜLMEDİM Kİ' 11 MART'TA TÜM DİJİTAL PLATFORMDA..
YOUNG YİGO (YİĞİT ÇELİK) YENİ PROJELERE YAZ TATİLİNE DAMGA VURACAK
YOUNG YİGO (YİĞİT ÇELİK) YENİ PROJELERE YAZ TATİLİNE DAMGA VURACAK

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma