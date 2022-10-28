Nil Ulusoy'dan tesettürlü klip

HBAER: DİNÇER KARACALAR

‘Kalırım Yarım’, ‘Cemal Abi’ ve 'Erkek Ya' şarkılarıyla adından söz ettiren Nil Ulusoy, şimdi de 'Çekemiyorlar' adlı yeni single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Söz ve müziği Azad Taş'a ait olan şarkının düzenlemesini Serdar Nadir üstlendi. İstanbul'da çekilen klipte güzel şarkıcı bambaşka bir tarza büründü.Tesettüre giren şarkıcı güzelliğiyle büyük beğeni topladı. Özdinç Cinan'ın yönettiği klibipte Nil Ulusoy'a kendisi gibi fenomen olan arkadaşları Kadircan Turan ve Boran Eren eşlik etti.

Ulusoy, "Kendimi bu kıyafetler içinde çok huzurlu hissettim. Bu ülkede yıllarca türban sorunu yaşandı. Şimdi herkes özgür ve istediği gibi yaşayabiliyor" dedi.