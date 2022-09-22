Nil Gülcan yeni şarkısının Stüdyo çalışmasını bitiriyor!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Arka arkaya çıkardığı ve paylaşılma rekorları kıran şarkılarına bir yenisini eklemek için stüdyoya giren Nil Gülcan, yeni albümdeki şarkıların seçimini tamamlamak üzere olmanın keyfi içinde."İstiklal" adlı muhteşem şarkının Söz ve Müziği Nil Gülcan'a ait şarkının düzenlemesi Ahmet Kolpar'ın yaptığı şarkının Çekim ve Montaj işlerinde Murat Aygör ve Ahmet Aygör emeğı ile muhteşem bir şarkı geliyor. Şarkının yönetmenliğinde yine Nil Gülcan imzası var.

Müzisyen kimliğinin yanısıra yapımcılığı ve renkli kişiliğiyle de ilgi toplayan Nil Gülcan, televizyon dünyasında "Nil Vakti" proğramından sonra yeni proğramının başlayacağını söyleyerek “Televizyonda herkesin sahte olduğunu düşünüyorum. Ancak tam da bu sebepten çok da iyi bir televizyoncu olabilirim. Düşündüğüm farklı konseptleri yansıtabileceğim yeni bir format ile başlayacağım. Televizyonu sadece kendine hizmet eden bir araç olmaktan çıkarıp sanat ve topluma da hizmet edecek bir mecra haline getirebiliriz“ dedi.