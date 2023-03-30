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Nil Buse Yılmaz’ın ‘Bad Girl’ü yayında!

Adı ünlü bir futbolcuyla anılan Nil Buse Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Bad Girl” single’ını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klibi sosyal medyada gündem oldu!

30 Mart 2023 Perşembe 10:38
4 Okunma
Nil Buse Yılmaz’ın ‘Bad Girl’ü yayında!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hem sosyal medyanın, hem moda camiasının hem de müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan ve adı ünlü bir futbolcuyla yaşadığı ilişkiyle duyulan Nil Buse Yılmaz, uzun bir hazırlık sürecinin ardından yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Tüzzün’e, müziği Emre Arısev’e ait “Bad Girl” dijital platformlarda yayınlandı.

DİLLERDEN DÜŞMEYECEK

Müzik listelerine iddialı bir giriş yapan “Bad Girl”, hızlı ritmi ve dillere dolanan sözleriyle büyük beğeni topladı. Şarkı, klibiyle de olay yarattı. Yağız Kazım Özkan yönetmenliğinde çekilen klip, sosyal medyada gündem oldu. Stil ikonu Nil Buse Yılmaz, klipteki imajıyla da yankı uyandırdı.

Klip Linki: https://youtu.be/j0SUN7hIlo8

BAD GIRL

Kafamın içi hep karışık
İstemem daha fazla saçmalık
Başardım bunları ben hep tek
Karşımda duranlar şaşırır
Rüyada kalmadı bak denemek
Dünyamı anlamaz bebeler pek
İstemem baby girl deme bana

Kendime gelemedim bazı zamanlar
Kalpleri kırdıklarım iyi anlar
Beni kolay sanıp gece kapıma yatanlar
Aynı yalanlar böyle atanlar
Maalesef böyleyim kendime göreyim
Takılma peşime seni ben üzerim
Bebeğim ne diyeyim kurusun huyum
İşte ben buyum

Bad girl vicdanının geçmişin gölgesinde bırakır o
Bad girl heyecanını tatmadan bilemezsin bi’ de gel kendin gör
Dünyanızı sallayabilir tek bakışıyla
Sen geç bunları baby geç bunları

Söz : Tüzzün
Müzik: Emre Arısev

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bad GirlNil Buse Yılmaz
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