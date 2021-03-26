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NEW YORK’TA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALACAK

26 Mart 2021 Cuma 14:46
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NEW YORK’TA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALACAK

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü fotomodel Ceylan Çalgan oyunculuk eğitimi almak için ABD’ye gidiyor. Nisan ayında ABD’ye gidecek olan güzel fotomodel New York’ta ünlü bir akademi de oyunculuk dersleri alacak. Çalgan eğitiminin ardından modelliği bırakarak oyunculuk yapmak istediğini söyledi.

Model 22 yaşındaki Ceylan Çalgan oyuncu oluyor. Güzel foto model bundan sonra kariyerine setlerde devam etme kararı aldı. Çalgan New York’ta bulunan ünlü bir oyunculuk akademisine yazıldı. Önümüzdeki ay ABD’ye gidecek olan Ceylan Çalgan 45 gün burada ünlü isimlerden oyunculuk eğitimi alacak.

SİNEMA FİLMİYLE ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYORUM

Kariyerine artık oyuncu olarak devam etmek istediğini söyleyen Çalgan;” Aslında geçtiğimiz yıl hayalimdi ama Pandemi yüzünden gidemedim. Şimdi ise 45 gün New York’ta kalarak oyunculuk eğitimi alacağım. Bazı filmlerden teklifler almıştım. Ama eğitimim olmadığı için acele etmedim. Eğitimlerinden sonra gelen iyi teklifleri değerlendireceğim. Amacım iyi bir sinema filmiyle çıkış yapmak” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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NEW YORKTA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALACAK
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