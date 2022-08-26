Netflix USA  Chef's Table Yeni Sezon Bölümlerini Bodrum'da Çekecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Chef's Table dizisinin Dario Cecchini bölümü ise, dünyaca ünlü yönetmen Jimmy Goldblum tarafından çekilerek, veteriner olmak isteyen bir adamın nasıl dünyanın en ünlü kasabına dönüştüğünü ekranlara getirmişti. 2019'da dizinin Dario Cecchini bölümlerinin başarısı ve dünyada yankı uyandırmasıyla Deli Kasap lakaplı İtalyan et üstadı Dario Cecchini ve Sami Kohen ile tekrar masaya oturan Netflix USA, 2023 yılı yeni sezon çekimleri için anlaşma imzaladı. Miami ve Türkiye'deki dünyaca ünlü bir çok restoranın işletmeciliğini başarıyla sergileyen ve Dario Cecchini Türkiye partneri olan işletmeci Sami Kohen, Netflix USA'nın çekeceği yeni bölümünün Türkiye'de çekileceğinin müjdesini verdi.

''Partnerim Dario'nun Netflix başarısı sayesinde Netflix USA ile yeni bir anlaşmaya imza attık ve Türkiye'nin tanıtımı açısından faydalı olacağına inandığımız için yeni sezon çekimlerinin İstanbul, Bodrum ve Gaziantep'te çekilmesine karar verdik'' diyen Sami Kohen bu büyük anlaşma ile tüm dünyaya Bodrum ve Gaziantep'i tanıtacak olmaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.