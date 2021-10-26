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Nerdesin’ önce Avrupa’da patladı!

Uriel, “Nerdesin” cover’ıyla Avrupa’da fırtınalar estiriyor. Türkiye’de iTunes listesinde zirveye oturan şarkı, Almanya müzik listelerinde de 7’nci sıraya kadar yükseldi.

26 Ekim 2021 Salı 10:52
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Nerdesin’ önce Avrupa’da patladı!

DİNÇER KARACALAR


Cover çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Uriel’in son şarkısı “Nerdesin”, dünya çapında ses getirdi. 90’lı yıllarda dünyaca ünlü yıldız Regina’nın seslendirdiği, Ayşen’in de dilimize uyarladığı unutulmaz şarkıya Uriel tarafından hazırlanan yeni versiyon, büyük beğeni topladı. 

ALMANYA’DA 7. SIRAYA YÜKSELDİ

Uriel, Türkiye’de iTunes listesinde önemli bir başarıya imza attı. Sanatçı; Adele, Måneskin, CKay gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra başta Ajda Pekkan, Edis ve Ezhel olmak üzere çok sayıda yıldız Türk sanatçıyı da geride bırakarak 1 numaraya yerleşti. “Nerdesin”, Avrupa müzik listelerinde de kendine yer buldu. Hareketli parça, Almanya’da en çok dinlenenler şarkılar arasında 7’nci sıraya kadar yükseldi. 

REMİKS VERSİYON ARALIKTA

Başarının keyfini çıkaran Uriel, “Nerdesin”in remiks versiyonunu çıkarmayı bir süreliğine ertelediğini açıkladı: “Nerdesin’in remiksini de hazırladık ve kısa süre içinde onu da çıkarmayı planlıyorduk. Ama yayınladığımız ilk versiyon o kadar sevildi ki, şarkı tüm Avrupa’da listeleri zorlarken, bu ilgiyi dağıtmamak gerektiğine karar verdik. Remiks versiyonu aralık ayında dinleyicilerle buluşturacağım.”

TÜRKİYE’DEN TEKLİF YAĞIYOR

Yurtdışında yaşayan Uriel’e Avrupa ülkelerinde giderek büyüyen ilgi, Türkiye’ye de sıçradı. Organizatörlerden teklif üstüne teklif alan sanatçının çok yakında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.10.2021 10:53
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