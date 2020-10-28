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Nebahat Çehre’den sağlık çalışanlarına destek

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

28 Ekim 2020 Çarşamba 17:20
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Nebahat Çehre’den sağlık çalışanlarına destek

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Nebahat Çehre karantina döneminde dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'le kendi adını taşıyan 52 parçalık bir kapsül koleksiyon hazırlamıştı. Koleksiyonun ilk defilesi de dünyanın tek moda kanalı FashionTV'nin 3 Kasım'da Fişekhane'de gerçekleştireceği “Moda Ödülleri Töreni”nde yapılacak. Törende pandemi döneminde gösterdikleri üstün çabalar sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 200 çocuğuna da eğitim bursu verilecek.

 

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Anahtar Kelimeler:
Nebahat çehreSağlık çalışanları
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