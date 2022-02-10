“Nasıl Fenomen Oldum” un Afişi Yayınlandı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği “Nasıl Fenomen Oldum” un başrolü Nilperi Şahinkaya, dizinin afişi için Red Beard by Tanju Babacan 2022 Madam Minimal koleksiyonundan giydiği özel kostümle, Yiğit Eken’in objektifine poz verdi.
Ala geliyor
Yeni yılın iddialı projelerinden olan “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dijital dizide Nilperi Şahinkaya, sosyal medya fenomeni “Ala” karakterine hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu da yer alıyor.
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