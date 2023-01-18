Nasıl Derler Bilirsin’den ilk albüm: “İnsanız Affet”

Fadeout Studio’da Kerem Çakıroğlu prodüktürlüğünde kaydedilen albüm, Nasıl Derler Bilirsin’in geçmişine ve bugününe ayna tutar nitelikte. 2014 yılından bu yana üretilen şarkıların, grubun bugünkü müzikal anlayışıyla harmanlanmasından dolayı da önem taşıyor.

“İnsanız Affet” gerek müzikal alt yapısı ve gerekse sözleri itibariyle içimizdeki birçok duyguyu harekete geçiren bir albüm.

Şarkılar bir insanın hayatında yaşadığı kırılma anlarının üstüne gitmesinden dolayı; pişmanlıklarımızı, ayrılıklarımızı, yalnızlıklarımızı, aşklarımızı ve var olma mücadelemizi en yalın haliyle bize sunmakta başarılı bir noktada duruyor. Grup, “Albümdeki şarkıları dinlemeye başladığımızda bu duygular çerçevesinde kendi hayatımızdan hikayeleri dinliyor olmak albümün bir diğer başarısı olarak karşımızda” diyor.

İsmiyle de oldukça dikkat uyandıran albümünadı neden mi İnsanız Affet”? Alper Altıntaş yanıtlıyor:

“Albüm ismi olarak ‘İnsanız Affet’i seçtik, çünkü anlatmak istediğimiz şey insan olmanın noksanlığıydı aslında. Fakat bu noksanlık negatif bir anlamda değil. İnsan olmanın temeli bu noksanlıklar üstüne kurulu. O pişmanlıklar, yanlış kararlar, vazgeçişler ve yaptığımız tüm hatalar insan olmanın temelini oluşturan şeyler. Bu yüzden “İnsanız Affet”.

Albümdeki tüm şarkıların söz ve besteleri, grubun vokalisti Alper Altıntaş imzası taşıyor. Albümün kayıt, mix ve masteringi’nde Kerem Çakıroğlu dikkat çekiyor.

“İnsanız Affet” 20 Ocak’ta tüm dijital platformlarda, klibi de Sony Music Türkiye youtube kanalında yayında olacak.