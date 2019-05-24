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Nadas “Gizlice” Klip Çekti

Elektronik / rock müziğin yükselen gruplardından NADAS, “Gizlice” şarkısını kliplendirdi

Nadas “Gizlice” Klip Çekti

Elektronik / rock müziğin yükselen gruplardından NADAS, “Gizlice” şarkısını kliplendirdi

24 Mayıs 2019 Cuma 11:58
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Nadas “Gizlice” Klip Çekti


İSTANBUL-  NADAS, ilk albümleri “Biz Değişik İnsanlardan Farklıyız” ve Blue Night Records projesi olan “Kaçamak” şarkısının ardından heyecanla beklenen yeni çalışmasını dinleyiciyle buluşturmuştu. Dinleyicinin büyük beğenisini kazanan “Gizlice” şarkısını kliplendiren grup, bu kez farklı bir görsel deneyim sunuyor. 

Vokal ve gitarda Fırat Ağacık, synthesizer ve programlamada Orkan Kaya ve davulda Haluk Fırat Özdemir’in oluşturduğu NADAS; yönetmenliğini Kıvanç Çubukçu’nun yaptığı klipte, dinleyiciyi özel bir yolculuğa davet ediyor. 

Sözü ve bestesi gruba ait olan şarkının klibinde derinlik algılayıcı kameralar kullanan Kıvanç Çubukçu, geleneksel müzik klibi anlayışının dışına çıkıyor. 

Yapılan çekimler oyun motoru kullanılarak çeşitli efektlerin eklenmesiyle yenilikçi ve gerçek ötesi bir lezzet sunuyor. 

Bu kliple birlikte NADAS, müzikal duruşundaki elektronik yüzün görsel olarak da vücut bulmasıyla birlikte dinleyicilerine yeni bir devrin başlangıcının haberini veriyor.

Nadas’ın Gizlice klibi, bugün yayında!

HABER: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elektronik / Rock“Kaçamak”“Biz Değişik İnsanlardan Farklıyız”NADASElif Günay HayvalıElif Hayvalı
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