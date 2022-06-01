“My Fest Germanya Müzik Festivali” büyük bir coşku ile kutlandı

Mustafa Ceceli’den İrem Derici’ye, Rafet El Roman’dan Burak Bulut&Kurtuluş Kuş’a, Sefo’dan Tuğçe Kandemir’e, Elif Buse Doğan’dan İlyas Yalçıntaş’a, Halil Virgin’den Özcan Coşar’a kadar Türkiye ve Almanya’nın en önde gelen isimleri sahne aldı.

Önümüzdeki yıl tekrar yapılması planlanan Frankfurt Müzik Festivaline Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldman ve Frankfurt Başkonsolosu Sayın Erdem Tunçer’de katılarak, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Özcan Coşar’ın sunumu ile öğlen 15.00 da başlayıp akşam 22:00’a kadar süren bu muhteşem festival, pandemiden sonra düzenlenen en yoğun katılım olduğu ve coşkunun yaşandığı festival oldu.