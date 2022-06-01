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“My Fest Germanya Müzik Festivali” büyük bir coşku ile kutlandı

Almanya’nın Frankfurt şehrinde  gerçekleştirilen “My Fest Germanya Müzik Festivali” büyük bir coşku ile kutlandı. Yaklaşık 8.000 müzikseverin katıldığı festivalde tam anlamıyla bir müzik şöleni yaşandı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:49
“My Fest Germanya Müzik Festivali” büyük bir coşku ile kutlandı
 HABER: DİNÇER KARACALAR

 

Mustafa Ceceli’den İrem Derici’ye, Rafet El Roman’dan Burak Bulut&Kurtuluş Kuş’a, Sefo’dan Tuğçe Kandemir’e, Elif Buse Doğan’dan İlyas Yalçıntaş’a, Halil Virgin’den Özcan Coşar’a kadar Türkiye ve Almanya’nın en önde gelen isimleri sahne aldı.

 

Önümüzdeki yıl tekrar yapılması planlanan Frankfurt Müzik Festivaline Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldman ve Frankfurt Başkonsolosu Sayın Erdem Tunçer’de katılarak, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

 

Özcan Coşar’ın sunumu ile öğlen 15.00 da başlayıp  akşam 22:00’a kadar süren bu muhteşem festival, pandemiden sonra düzenlenen en yoğun katılım olduğu ve coşkunun yaşandığı festival oldu.

 

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Anahtar Kelimeler:
My Fest Germanya Müzik Festivali
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