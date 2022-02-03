MÜZİKTE 70 YILLIK DOĞULU MARKASI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

60, 70, 80 li yıllarda sahnelerde fırtına gibi esen Milli Gitarist Yurdaer Doğulu’dan aldıkları bayrakları ayrı ayrı zirvede taşıyan Doğulu ailesinde en popüler isim Yurdaer Doğulunun çocukları Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu olurken abisinin üzerinde titrediği müzik ve bale okulu’nun bayrağını da kardeş Zafer Doğulu gururla taşıyor.

Kendisini bir zamanlar bu okulda müzik öğretmeni olarak tanıdığım Zafer Doğulu kardeşi Seval Doğulu ile beraber abilerinden devralmış oldukları bu bayrağın hakkını vererek sık sık da aldıkları ödüllerle kanıtlıyorlar.

Geçtiğimiz akşam Eşi Sevim Doğulu ve Kardeşi Seval Doğulu ile yeni aldıkları ödülle poz vererek haklı bir gurur yaşadılar.