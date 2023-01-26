MÜZİK VE MAGAZİNİN NABZINI “50 fifty” TUTUYOR

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty”de bu hafta Elif Buse Doğan çok özel açıklamalarıyla yer alacak.

Başarılı yazar ve oyuncu İclal Aydın ve ünlü popçu Burcu Güneş’le yapılan özel röportajların yanı sıra renkli gala geceleri ve davetlerden manzaralar, en yeni klipler, magazin dünyasından ve sosyal medyadan da haberler yer alacak.

“50 fifty” 26 Ocak Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında.