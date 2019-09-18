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Müzik ve Eğlencenin Yeni Adresi Maslak Zaxi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Müzik ve Eğlencenin Yeni Adresi Maslak Zaxi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
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Müzik ve Eğlencenin Yeni Adresi Maslak Zaxi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Hilton Istanbul Maslak sonbahara hızlı bir giriş yapıyor. Ünlü müzik kulübü Nispet ile iş birliği yapan Hilton Istanbul Maslak eylül ve ekim ayları boyunca müzik ve eğlence dünyasının sevilen isimlerini ağırlayacak. Şarkıları dillerden düşmeyen Metin Arolat, Şehnaz Sam ve Hande Dönmez, Maslak’ta eğlence ve lezzeti buluşturan Zaxi Restaurant sahnesinde dinleyicilerini müziğe doyuracak.


İlk program 20 Eylül’de Metin Arolat ile başlıyor


Ünlü müzik kulübü Nispet ile iş birliği yapan Hilton Istanbul Maslak’ta müzik dolu günler başlıyor. Pop müziğin sevilen ismi Metin Arolat, 20 Eylül Cuma gecesi Hilton Maslak’ın gurme restoranı Zaxi’de sahne alacak. Misafirler Metin Arolat’ın performansı ile müziğe doyarken, Zaxi’nin lezzetli yemeklerini deneyimleme imkânı bulacak.

Müziğin ritmi Maslak Zaxi’de atacak


Türk Pop Müziği’nin sevilen yorumcusu Şehnaz Sam ve güçlü sesiyle dikkat çeken Hande Dönmez Eylül ve ekim aylarında Zaxi Restaurant sahnesinde müzik severlerle buluşacak.  Zaxi’de 21 ve 27 Eylül’de tarihlerinde Şehnaz Sam aynı mekanda üst üste kez sahne alacak.  Zaxi’nin 28 Eylül’deki konuğu ise genç yorumcu Hande Dönmez olacak.  Merkezi bir lokasyonda eğlence ve konforu bir araya getiren Maslak’taki Hilton oteli sonbaharı coşkuyla karşılıyor. Ünlü müzik kulübü Nispet ile iş birliği yapan gözde otelin son zamanlarda adı sıkça duyulan ödüllü gurme restoranı Zaxi,  “fun & finest” konseptiyle kaliteli yemek ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hilton Istanbul MaslakMaslak ZaxiEğlencenin Adresi
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