Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

2000’li yılların başıydı, soğuk bir kış gecesi eşim İnci hanımla birlikte Beyoğlu’nun sokaklarında dolaşırken Barabar adlı gece klübünün önünden geçiyorduk, kapının önünde içeri girmeye çalışan gençler bekleşiyor, içerden de Anadolu Rock tadında müzik geliyordu ve bizi de mıknatıs gibi içeriye çekti. İçeri girdik bütün yerler dolu ama sahnedeki genç adam o kadar güzel bir sahnesi var ki bırakıp gitmek ne mümkün. Neyse bir zaman sonra sahneye yakın masalardan biri boşaldı bizde hemen oraya oturduk. Büyük bir keyifle hem bir şeyler yiyoruz hem de müzik dinlerken, orkestra ara verdi. Orkestranın adını bile bilmediğimiz solisti bu genç adam dinlenme arasında tek tek bütün masaları dolaştı ve bizim masayada geldi. Ben Ali Altay umarım eğleniyorsunuz, umarım şarkılarımızı beğenmişsinizdir diyerek kendini tanıttı, bizde kendimizi tanıttık ve hemen orada kaynaştık, az sonra telefonla eşi Ayşin hanımı da masaya çağırdı. Ali Altay tekrar sahneye döndü ve biz Ayşin hanımla oturmaya devam ettik, bir taraftan Ali’nin şarkılarını dinlerken bir taraftan da İnci ile birlikte Ayşin hanımı dinliyorduk. İnci ile Ayşin birbirlerini o kadar çok sevmişlerdi ki sanki kırk yıllık arkadaş gibi konuşuyoruz ve birbirimizi daha yakından tanımaya çalışıyorduk. Artık eğlenmek istediğimiz zaman başka hiç bir yere gidemez olduk, Ali’nin müzikleri ve dostluğu bize o kadar çok hitap ediyordu ki kısa bir zaman sonra dost olmuştuk birbirimiz hakında neredeyse herşeyi biliyorduk.

MÜZİKLE DOLU GEÇEN YILLAR

Aslen Mersin Silifkeli olan Ali Altay 1969 yılında dünyaya gelmiş. Daha 9 yaşında iken ilkokul öğretmeninin desteği ile müziğe başlayan Ali altay, 5. sınıfa geldiğinde Cigan Orkestrasında vurmalı çalgılar çalarak gruba dahil olmuş. 13 yaşına geldiğinde sesinin de oturmaya başlaması ile şarkı da söylemeye başlayan Altay daha o yaşlarda bir çok sanatçıya bazen davul çalarak bazen de vokallik yapmaya başlamış.

ASKERDE DE MÜZİKTEN KOPMADI

20 Yaşında askere giden Altay komutanlarının dikkatini çekmiş ve orada da müzik dolu günlere devam etmiş. Kendisine verilen müzisyenlik görevi ile askeri gazinolarda askerlere moral konserleri vererek vatani görevini yerine getirirken boş zamanlarında da bir taraftan şarkı sözleri yazıyor, bir taraftan da besteler yapıyordu. Her yaptığı bestenin içinde mutlaka çocukluk aşkı olan Ayşin’den izler bulunuyordu. Askerlik görevini tamamladığında kafasında gelecekle ilgili bütün projeleri hazırdı. Teskere dönüşünde bütün planlarını aşkı Ayşin hanımla da paylaşarak onunda desteğini alarak ilk önce o güne kadar büyük ustalardan öğrendiklerini minik öğrencilerine aktarmaya başladı, bu arda kurmuş olduğu orkestra ile kendi kafasında ki melodileri hazırlayıp Akdeniz bölgesinde kurulan festivallerin aranan ismi olmuştu. Ayşin hanımla da evlenmişler, gece gündüz, o konser senin o konser benim koştururlarken birde nurtopu gibi adını Melih koydukları bir erkek çocukları olmuş evlerinde ki mutluluk ikiye katlanmıştı. Zaman hızla geçiyor ve Altay ailesi artık Türkiye’de müziğin kalbinin attığı yere yani İstanbul’a taşınmanın zamanı geldiğine karar vererek 99 yılında İstanbul’a taşınıyorlar.

MÜZİĞİN KALBİ İSTANBUL’DA YENİ BİR HAYAT

Silifke’de doğup büyüyen, bütün müzik kariyerini Mersin ve Akdeniz’in sıcak ve sakin şehirlerinde sürdüren Ali Altay adamı öğüten bir şehir olan İstanbul’a adapte olmakta hiç zorluk çekmemiş. Ailesi ile birlikte ani bir kararla geldikleri İstanbul aslında Ali’nin yıldızının parlaması için bir kilometre taşıydı. Çok kısa bir zamanda kendisine çalışacak mekanlarda bulan Ali Altay aynı sene içinde Aşkın Yanımda adlı ilk albümünü piyasaya çıkarttığında takvimler 1999 senesini gösteriyordu. İlk klibini Ramazan Denizhan’ın yönetmenliğinde ‘Ah Akşamlar’adlı şarkıya çekti. Durup dinlenmek bilmeyen genç adam, birinci albümü çıktığında ikinci albümün hazırlıklarına başlamıştı bile. Aşkın Yanımda adlı albümün şarkıları radyolarda ve müzik kanallarında çalarken o da Türkiye’nin dört köşesinden gelen konserler ve yurt dışından gelen konserlerin küçük büyük demeden, hiç birini atlamadan yetişmeye çalışırken Sen Beni Unut/Terk-i Diyar adlı albümünü de hazırlamıştı. 2002 yılında piyasaya şıkan Sen Beni Unut oldukça ses getirdi. Basamakları emin adımlarla çıkmaya devam eden Ali Altay 2005 yılında Ey Aşk ile gönüllerde daha fazla yer etmiş hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

MÜZİK SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİRKEN O ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Türkiye’de arka arkaya süren krizlerin etkisi ile darboğza giren müzik sektörünün Unkapanı’nda bulunan plakçılar çarşısı her gün farklı farklı iflas haberleri ile çalkalanmaya devam ettiği yıllar gelmiş çatmıştı ve ard arda firmalar kapanıyordu. Bilgisayar teknolojileri ve internetin de yayılması ile ortalıkta sanattan yoksun yüzlerce şarkının kendine bir çıkış aradığı, her kesin istedikleri müzikleri internetten indirerek dinlediği ve artık Kaset/Cd yaparak para kazanmanın sona ermesi ile plakçılar çarşısında nerede ise bütün dükkanlara kilit vurulduğu bir dönemin başladığı 2005 yılında o ‘Ey Aşk’ ismini verdiği albümü ile müzik piyasaındaki yerini korumayı bildi. Rock müziğinin başarılı yorumcusu Ali Altay daha sonraki yıllarda modaya uyarak ’A2’ adlı 2 şarkılık bir Single çalışması yaptı. Seyhan Müzik etiketi ile çıkan Single albümde sözleri Aysel Gürel’e miziği Onno Tunç’a ait olan bir Sezen Aksu klasiği Sultan Süleyman’ı cover’layan Altay, bu şarkının dışında sözü ve müziği Edip Emre’ye ait olan ‘Gittiğin Gün’ adlı şarkının iki versiyonunu da hazırladı. Bu şarkıların ikisine de klip çeken Altay bu şarkıların gelirlerini ÇOKSEV derneğine bağışlayacağını açıklamıştı.

Daha sonra ki yıllarda 3 şarkılık ‘İşte Hayat’ adlı yeni bir single ile müzik kariyerine devam etti. İstanbul’a geldikten sonra ki her dönemde kendine çalışacak mekan ve koserler konusunda çok fazla zorluk yaşamayan Altay çıkartığı albüm ‘Devr-i Daim’ çıkarttıktan sonra gazetecilere verdiği röportaj sıarında ‘ Türküler, diğer müziklerin doğuşu, anasıdır. Ben de bu değerli eserleri söylemessem kemiklerim sızlar dedi. Yapımcılığını Kınay Proüksiyon’un yaptığı’Devr-i Daim adlı albümde Aşık Veysel’den Aşık mahsuni’ye, Pir Sultan Abdal’dan Aşık Dağimi’ye kadar bir çok ünlü aşığın türkülerini yeniden yorumladı.

VE SEÇİM ŞARKILARININ DAHİ ADAMI

Türkiye de 2018 yılında yapılan başkanlık yarışı sırasında CHP’nin başkan adayı Muharrem İnce için yapmış olduğu seçim şarkısı ‘Türkiye Tamam Diyor’ ile bütün Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen Ali Altay siyasi çevrenin de yakın markajına girdi. Bir reklam ajansının metin yazarı edası ile her türlü seşim stratetejisini de hesap ederek Hazırladığı şarkı sözleri gündeme bomba gibi düşmüş ve Ali Altay’ın bütün Türk halkı tarafından tanınmasına vesile olmuştu. Günlerce il il, ilçe ilçe dolaşarak mitinglerde halka şarkılarını seslendiren Altay, 2018 seçimlerini kıl payı bir farkla kaybeden Muharrem İnce’nin ardından akıllarda kalan tek şey ise ‘Türkiye Tamam Diyor’ sloganı olmuştu.

EKREM İMAMOĞLU İLE OMUZ OMUZA

2019 yılı 31 Mart’ta gerçekleşen Türkiye Belediye Seçimleri sırasında özellikle İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile omuz omuza çalışan Altay, ‘Martın Sonu Bahar’ ‘‘Adam gibi adam İmamoğlu’’ ve efsane şarkı ‘‘Her şey çok güzel olacak’’ adlı seçim şarkıları ile yine gündeme oturmuş ve bir önceki başarısını da yineleyerek önceki başarısının tesadüf olmadığını da kanıtlamış oldu. Aynı dönemde bir çok belediye başkanına da seçim şarkısı hazırlayıp mitinglerine de katılan Ali Altay’ı bu başarısına siyasi otoritelerdende alkışlar geldi. Bütün Türkiye’nin ilgi ile takip ettiği seçimler onun sloganları ve şarkıları ile tarihe adını yazdırmayı başardı. Chp nin son kurultayı içinde ‘‘İktidarın yolu kılıçdaroğlu’’ adlı eseri yazıp besteleyen Altay seçim şarkılarının vazgeçilmez ismi oldu. Pandemi yasaklarını bir fırsat gibi değerlendiren başarılı sanatçı bu dönemi besteler ve yeni projeler hazırlamakla geçiriyor, pandemi sonrasında özellikle gençler için müzik adına çok önemli sürprizler gelebilir.