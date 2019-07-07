MÜZİK PİYASASININ YENİ GÖZDESİ Volkan Oran

ASLI MERCAN SARI
Volkan Oran iyi yürekli, şiir yürekli adamdır. Saymakla bitmez güzel meziyetleri vardır. Başarıları asla tesadüf olmayan sürekli üretmeyegüzel işler yapmaya hazır bir genç arkadaşımızdır. Kendisi 02.10.1989 yılında İstanbul’un Bakırköy semtinde dünyaya geldi. Büyüdüğü semt olan Bahçeşehir onun için çok özel bir yere sahip. Çünkü Bahçeşehir belediyesinin ona verdiği destek ile İlk konserini Bahceşehir'de belediyenin düzenlediği festivalde vermiş oldu. Müziğe olan yatkınlığını babasının fark etmesiyle çok küçük yaşta müziğe başladı. 15 yıldır amatörlükten profesyonelliğe uzanan müzik hayatına kendine ait birçok besteyle taçlandırdı. İlk amatör çalışması olan Beşinci bahar youtube de milyonlara ulaşınca, daha profesyonel bir çalışma yapmaya karar verip bugün DELİNİN BİRİYİM şarkısıyla karşımızda.
Volkan Oran ismi birçok ünlü isme vokal yaptı. Geçen senelerde yaptığı amatör çalışma olan Beşinci Bahar şarkısıyla hatırı sayılır bir kitleye ulaştı ve profesyonel anlamda bir iş yapmaya karar verdi. Volkan Oran’ı diğer yeni jenerasyon şarkıcılardan ayıran özelliklerini sayacak olursak kendisi bir müzisyen ve besteci. Aynı zamanda dansda da çok iddialı olduğunu klipte ki birçok sahnede gösterdi. Ben kendisini çok uzun zamandır tanıyor ve takip ediyorum birçok kez sahnesinde bulundum ve gerçekten sahnesini herkesle beraber hayranlıkla dinledim ve şimdi de sözü müziği kendine düzenlemesi Aliş Kaygusuz’a ait olan“Delinin Biriyim” şarkısıyla piyasa ya bomba gibi bir giriş yaptı. Sosyal platformlarda tıklanma zirvesine koşuyor. Aynı zamanda düzgün fiziği ve güzel meziyetleri ile birçok dikkatlerin odağı. Volkan’a klip çekimlerinde Ünlü Yönetmen Buğra Karaçam eşlik etti. Şarkı ve klip artık sizlere emanet. Takipte Kalın
DELİNİN BİRİYİM
Çiz sınırları sen koy kuralları
Aşkım kal bu gece söndür ışıkları
Hastayım sana o endam tavrına
Aşkım kal bu gece yakalım Roma’yı
Sanma sadece bugün
Sana ben her gün ödün
Veririm bebeğim delinin biriyim
Sanma sadece bugün
Sana ben her gün ölürüm
Ölürüm ölürüm ölürüm
Gel dağıt beni toplarım kendimi
Hakkındır güzelim durma sen harca beni
Sen yak beni savur küllerimi
Aşkım kal bu gece yakalım gemileri
Sanma sadece bugün
Sana ben her gün ödün
Veririm bebeğim delinin biriyim
Sanma sadece bugün
Sana ben her gün ölürüm
Ölürüm ölürüm ölürüm
Söz müzik: Volkan Oran
Düzenleme: Aliş Kaygusuz
Klip yönetmeni: Buğra Karaçam
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