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MÜZİK PİYASASININ YENİ GÖZDESİ Volkan Oran

TAM BİR YAZ ŞARKISI

MÜZİK PİYASASININ YENİ GÖZDESİ Volkan Oran

TAM BİR YAZ ŞARKISI

07 Temmuz 2019 Pazar 19:17
30 Okunma
MÜZİK PİYASASININ YENİ GÖZDESİ Volkan Oran

ASLI MERCAN SARI

Volkan Oran iyi yürekli, şiir yürekli adamdır. Saymakla bitmez güzel meziyetleri vardır. Başarıları asla tesadüf olmayan sürekli üretmeyegüzel işler yapmaya hazır bir genç arkadaşımızdır. Kendisi 02.10.1989 yılında İstanbul’un Bakırköy semtinde dünyaya geldi. Büyüdüğü semt olan Bahçeşehir onun için çok özel bir yere sahip. Çünkü Bahçeşehir belediyesinin ona verdiği destek ile İlk konserini Bahceşehir'de belediyenin düzenlediği festivalde vermiş oldu. Müziğe olan yatkınlığını babasının fark etmesiyle çok küçük yaşta müziğe başladı. 15 yıldır amatörlükten profesyonelliğe uzanan müzik hayatına kendine ait birçok besteyle taçlandırdı. İlk amatör çalışması olan Beşinci bahar youtube de milyonlara ulaşınca, daha profesyonel bir çalışma yapmaya karar verip bugün DELİNİN BİRİYİM şarkısıyla karşımızda.

Volkan Oran ismi birçok ünlü isme vokal yaptı. Geçen senelerde yaptığı amatör çalışma olan Beşinci Bahar şarkısıyla hatırı sayılır bir kitleye ulaştı ve profesyonel anlamda bir iş yapmaya karar verdi. Volkan Oran’ı diğer yeni jenerasyon şarkıcılardan ayıran özelliklerini sayacak olursak kendisi bir müzisyen ve besteci. Aynı zamanda dansda da çok iddialı olduğunu klipte ki birçok sahnede gösterdi. Ben kendisini çok uzun zamandır tanıyor ve takip ediyorum birçok kez sahnesinde bulundum ve gerçekten sahnesini herkesle beraber hayranlıkla dinledim ve şimdi de sözü müziği kendine düzenlemesi Aliş Kaygusuz’a ait olanDelinin Biriyim şarkısıyla piyasa ya bomba gibi bir giriş yaptı. Sosyal platformlarda tıklanma zirvesine koşuyor. Aynı zamanda düzgün fiziği ve güzel meziyetleri ile birçok dikkatlerin odağı. Volkan’a klip çekimlerinde Ünlü Yönetmen Buğra Karaçam eşlik etti. Şarkı ve klip artık sizlere emanet. Takipte Kalın

DELİNİN BİRİYİM

Çiz sınırları sen koy kuralları

Aşkım kal bu gece söndür ışıkları

Hastayım sana o endam tavrına

Aşkım kal bu gece yakalım Roma’yı

Sanma sadece bugün

Sana ben her gün ödün

Veririm bebeğim delinin biriyim

Sanma sadece bugün

Sana ben her gün ölürüm

Ölürüm ölürüm ölürüm

Gel dağıt beni toplarım kendimi

Hakkındır güzelim durma sen harca beni

Sen yak beni savur küllerimi

Aşkım kal bu gece yakalım gemileri

Sanma sadece bugün

Sana ben her gün ödün

Veririm bebeğim delinin biriyim

Sanma sadece bugün

Sana ben her gün ölürüm

Ölürüm ölürüm ölürüm

Söz müzik: Volkan Oran

Düzenleme: Aliş Kaygusuz

Klip yönetmeni: Buğra Karaçam

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Volkan OranAslı Mercan Sarıönce VatanDelinin BiriyimAlbümMüzik
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