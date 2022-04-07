Müzik Öğretmeninden Single Geldi; ‘‘İYİ Kİ VARSIN’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Ersen Evren’in, 5 şarkıdan oluşan “Senden Sonra” isimli EP’sinin ardından dinleyenlerin beğenisine sunduğu “İyi Ki Varsın” single’ının mix ve mastering’i Candar Köker tarafından yapıldı.
Önce Vatan Gazetesi
Uzun yıllardır profesyonel olarak müzikle iç içe olan müzik öğretmeni Ersen Evren söz ve müziği kendine, düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan yeni single çalışması “İyi Ki Varsın”geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu.
Uzun yıllardır profesyonel olarak müzikle iç içe olan müzik öğretmeni Ersen Evren söz ve müziği kendine, düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan yeni single çalışması “İyi Ki Varsın”geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Ersen Evren’in, 5 şarkıdan oluşan “Senden Sonra” isimli EP’sinin ardından dinleyenlerin beğenisine sunduğu “İyi Ki Varsın” single’ının mix ve mastering’i Candar Köker tarafından yapıldı.
Önce Vatan Gazetesi