Müzik Öğretmeninden Single Geldi; ‘‘İYİ Kİ VARSIN’’

Uzun yıllardır profesyonel olarak müzikle iç içe olan müzik öğretmeni Ersen Evren söz ve müziği kendine, düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan yeni single çalışması “İyi Ki Varsın”geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu.