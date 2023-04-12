Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.132,80
ALTIN
1.252,05
DOLAR
19,31
STERLİN
24,03
EURO
21,13
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

MÜZİK DÜNYASININ ZİRVESİNDEN HABERLER

DreamTürk ekranlarının dinamik müzik magazin programı “50 fifty” bu hafta da çok renkli…

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:16
3 Okunma
MÜZİK DÜNYASININ ZİRVESİNDEN HABERLER

HABER: DİNÇER KARACALAR

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.

Gülben Ergen'in fanlarıyla buluştuğu iftar yemeği, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak'ın ilişki komedisi gösterisi ve bu haftaki film galalarından özel röportajlar "50 fifty"de olacak.

Programın bu haftaki özel konukları Gülden ve Sakiler ise açıklamalarıyla gündem yaratacak.

“50 fifty” 13 Nisan Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında….

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DreamTürk Tv50 FiftySakilerAşkım Kapışmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Iska Filmi Fransa yolcusu
Iska Filmi Fransa yolcusu
Öznur Çelik: "Organizasyon, bir ekip işidir"
Öznur Çelik: "Organizasyon, bir ekip işidir"
DUBAI'DE ULUSLARARASI MODA ÖDÜLLERI GECESİNDE ERSİN FAİKZADE KONSER VERECEK
DUBAI'DE ULUSLARARASI MODA ÖDÜLLERI GECESİNDE ERSİN FAİKZADE KONSER VERECEK
Prof. Dr. Umut Barbaros Kimdir?
Prof. Dr. Umut Barbaros Kimdir?
Göksel, 19 Nisan'da Harbiye'de
Göksel, 19 Nisan'da Harbiye'de
Zen-G’nin yeni maxisingle çalışması “Düğüm” dinleyicisiyle buluşuyor
Zen-G’nin yeni maxisingle çalışması “Düğüm” dinleyicisiyle buluşuyor
RENKLİ AÇILIŞA NAZAR DEĞDİ
RENKLİ AÇILIŞA NAZAR DEĞDİ
CENGİZ İMREN’DEN YENİ ŞARKI ’’SEVSENE’’
CENGİZ İMREN’DEN YENİ ŞARKI ’’SEVSENE’’
ERDEM ŞANLI EKRANA IŞIK SAÇIYOR
ERDEM ŞANLI EKRANA IŞIK SAÇIYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi