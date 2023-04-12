MÜZİK DÜNYASININ ZİRVESİNDEN HABERLER

HABER: DİNÇER KARACALAR



DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.

Gülben Ergen'in fanlarıyla buluştuğu iftar yemeği, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak'ın ilişki komedisi gösterisi ve bu haftaki film galalarından özel röportajlar "50 fifty"de olacak.



Programın bu haftaki özel konukları Gülden ve Sakiler ise açıklamalarıyla gündem yaratacak.



“50 fifty” 13 Nisan Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında….