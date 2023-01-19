MÜZİK DÜNYASININ STARLARI “50 fifty”DE 

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta İrem Derici’yle Eda Sakız’ın “Papatyam” klibinin setine konuk oldu.

Müzik dünyasının başarılı gruplarından “İkilem”le yapılan röportajın yanı sıra son dönemin en çok konuşulan ikilisi Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un çok özel açıklamaları da “50 fifty”de yer alacak.

Programda ayrıca davetlerden, magazin dünyasından ve sosyal medyadan da haberler yer alacak.

“50 fifty” 19 Ocak Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi 16:00 ve Pazar günü saat 13:00 te DreamTürk TV ekranlarında.