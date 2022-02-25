MÜZİK DÜNYASININ JOKER’İ NURHANA

HABER: BURHAN AKDAĞ

Her fırsatta sahnelerin Joker sanatçısı olduğunu söyleyen Nurhana, Gülüşün Bedel adlı şarkısının klibinde Joker oldu…Özel makyaj ve kostümle bir anda Batman’in düşmanı Joker’efarklı karelerde ise Joker’in kız arkadaşı HarleyQuinn’e tıpatıp benzeyen sanatçıyı klip setinde görenler bile zor tanıdı…

Her fırsatta HarleyQuinn ve joker aşığı olduğunu belirtten Nurhana “oyüzden saçımı makyajımı kendim yaptım Harley’de makyaja dahi gerek yoktu bir allık ruj yetti HarleyQuinn olmak için özel bir şey yapmama gerek yoktu, ancak joker makyajını hiç yapmamıştım elimdeki 3 tane malzemeyle bence güzel iş çıkardım klip çok ve etkili oldu” dedi.

Nurhana Demet’in Tiktok’ta 100 binden fazla takipçisi var. Sosyal medyada etkili bir isim olan sanatçı, 2019 yılında Cansever ile birlikte Biz İkimiz şarkısını söyledi. Ruh İkizim, Sen Yoksan, Olmaz, Ayrılık Acısı, Kıyamam Sana ve Utanmıyorum gibi şarkıları var. Son dönemde Sensizlik Yarim adlı şarkısıyla sosyal medyada çok ses getirdi.Sanatçının son çalışması Gülüşün Yeter müzik platformlarında ve sosyal medyada en çok izlenen kilpler arasında..