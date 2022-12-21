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MÜZİĞİN NABZINI “50 FIFTY” TUTUYOR

Ekranların en genç ve dinamik müzik magazin programı “50Fifty” ekranlara muhteşem bir giriş yaptı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:31
MÜZİĞİN NABZINI “50 FIFTY” TUTUYOR

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın yaptığı “50 Fifty” bu hafta da dopdolu.

Mustafa Ceceli müzik dünyasının en önemli hitlerine imza attığı stüdyosunun kapılarını “50 Fifty”e açtı. Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş’ten Murat Boz’a, Sezen Aksu’dan Bengü’ye kadar sayısız isimle
yaptığı şarkıların hikayesini “50 Fifty”e anlattı.



Pop müziğin sevilen ismi Emre Kaya stüdyo konuğu olduğu programda neden pop camiasının dışında durduğunu anlattı.Bu bölğmde ayrıca müzik dünyasının genç sesleriyle yapılmış söyleşiler, müzik magazin dünyasından haberler, en yeni klip haberleri ve sosyal medya turu da yer alıyor. Hepsi ve daha fazlası “50Fifty”de… “50Fifty” 22 Aralık Perşembe saat 20:00’de DreamTürk TV’de…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
50fiftyDreamTürk TvEmel YalçınSuat YançMustafa Ceceli
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