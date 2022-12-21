MÜZİĞİN NABZINI “50 FIFTY” TUTUYOR

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın yaptığı “50 Fifty” bu hafta da dopdolu.



Mustafa Ceceli müzik dünyasının en önemli hitlerine imza attığı stüdyosunun kapılarını “50 Fifty”e açtı. Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş’ten Murat Boz’a, Sezen Aksu’dan Bengü’ye kadar sayısız isimle

yaptığı şarkıların hikayesini “50 Fifty”e anlattı.





Pop müziğin sevilen ismi Emre Kaya stüdyo konuğu olduğu programda neden pop camiasının dışında durduğunu anlattı.Bu bölğmde ayrıca müzik dünyasının genç sesleriyle yapılmış söyleşiler, müzik magazin dünyasından haberler, en yeni klip haberleri ve sosyal medya turu da yer alıyor. Hepsi ve daha fazlası “50Fifty”de… “50Fifty” 22 Aralık Perşembe saat 20:00’de DreamTürk TV’de…