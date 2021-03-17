Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1562
ALTIN
421.827
DOLAR
7.5138
STERLİN
10.5230
EURO
8.9454
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
TOKİ'den vadeli olarak 137...
300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek
300 adet S plaka...
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Müziğin birleştirici gücü

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

17 Mart 2021 Çarşamba 17:34
5 Okunma
Müziğin birleştirici gücü

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ferdi Cansız Türk Halk Müziği Topluluğu

Ferdi Cansız Türk Halk Müziği Topluluğu Pandemiye Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü ile karşılık veriyor. Ferdi Cansız Türk Halk Müziği Topluluğu henüz yepyeni bir oluşum. Topluluk, müzik alanında önemli çalışmalara imza atarak projenin fikir babası Ferdi Cansız’ın sanat yönetmenliğinde ilk sanal toplantısını Aralık ayında gerçekleştirmiş. 

65 kişi ile çıktıkları bu yolda Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden pek çok kişinin de eşlik etmesi ile hızla çoğalarak çalışmalarına devam etmişler. Müzik topluluğu bu yenilikçi proje ile insanların evlerine hapsolduğu; hem ruhen, hem de fiziken sıkıntılı anlar yaşadığı bu süreçte müzikseverlere ses ve nefes oluyor. Topluluğun en önemli mottosu ise; kendi imkanları doğrultusunda, tamamen gönüllük esasına dayanarak bu özverili projeye hayat vermeleri. Ferdi Cansız Türk Halk Müziği Topluluğunda konservatuvar öğrencileri ve müzik öğretmenlerinden tutun da pek çok farklı meslek gurubundan katılımcı yer alıyor. Onlar için mesafenin hiçbir önemi yok. Farklı şehirlerden; her biri aynı dilden, aynı telden ve en önemlisi ise mesafeleri gözetmeksizin canı gönülden bu projeye destek veriyor olmaları. 

Ferdi Cansız’ın uzun yıllardır müzik alanında oldukça başarılı çalışmaları bulunuyor. 

Bu projede katılımcı olan herkes kendi imkanları ile çalışmalara destek vermiyor. Ev ortamında kısıtlı imkanlar ile kendi çalışması sahasını oluşturan üyelerin yasaklara rağmen müzik aşkını ortaya koymaları örnek bir davranış. Müzik öğretmeni Esma Arık’ın koordinatörlüğünü yaptığı, kurgu ve tasarımını ise Celal Öztürk’ün üstlendiği proje oldukça ses getirecek olan özgün bir çalışmayı kapsıyor. Topluluk bundan sonraki süreçlerde de yeni sanal çalışmalar ile müzikseverlerle buluşmaya devam edecek…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ferdi CansızTürk Halk Müziği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda!
Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda!
Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim
Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim
Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor
Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor
MELİSA ÖZMEN MART AYINDA İKİ DERGİYE BİRDEN KAPAK KIZI OLDU...
MELİSA ÖZMEN MART AYINDA İKİ DERGİYE BİRDEN KAPAK KIZI OLDU...
TÜRK SİNEMASI VE MÜZİSYENLERE DESTEK OLACAKLAR
TÜRK SİNEMASI VE MÜZİSYENLERE DESTEK OLACAKLAR
Fikret Kuşkan, Atatürk heyecanını The Fragman’a anlattı
Fikret Kuşkan, Atatürk heyecanını The Fragman’a anlattı
SELAMİ ŞAHİN’DEN BAHAR GELİR’E ANLAMLI HEDİYE
SELAMİ ŞAHİN’DEN BAHAR GELİR’E ANLAMLI HEDİYE
Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler Yeni Proje İle Geliyor.
Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler Yeni Proje İle Geliyor.
Orkun Baykut dünya starından teklif aldı
Orkun Baykut dünya starından teklif aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma