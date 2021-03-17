Müziğin birleştirici gücü

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ferdi Cansız Türk Halk Müziği Topluluğu

Ferdi Cansız Türk Halk Müziği Topluluğu Pandemiye Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü ile karşılık veriyor. Ferdi Cansız Türk Halk Müziği Topluluğu henüz yepyeni bir oluşum. Topluluk, müzik alanında önemli çalışmalara imza atarak projenin fikir babası Ferdi Cansız’ın sanat yönetmenliğinde ilk sanal toplantısını Aralık ayında gerçekleştirmiş.

65 kişi ile çıktıkları bu yolda Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden pek çok kişinin de eşlik etmesi ile hızla çoğalarak çalışmalarına devam etmişler. Müzik topluluğu bu yenilikçi proje ile insanların evlerine hapsolduğu; hem ruhen, hem de fiziken sıkıntılı anlar yaşadığı bu süreçte müzikseverlere ses ve nefes oluyor. Topluluğun en önemli mottosu ise; kendi imkanları doğrultusunda, tamamen gönüllük esasına dayanarak bu özverili projeye hayat vermeleri. Ferdi Cansız Türk Halk Müziği Topluluğunda konservatuvar öğrencileri ve müzik öğretmenlerinden tutun da pek çok farklı meslek gurubundan katılımcı yer alıyor. Onlar için mesafenin hiçbir önemi yok. Farklı şehirlerden; her biri aynı dilden, aynı telden ve en önemlisi ise mesafeleri gözetmeksizin canı gönülden bu projeye destek veriyor olmaları.

Ferdi Cansız’ın uzun yıllardır müzik alanında oldukça başarılı çalışmaları bulunuyor.

Bu projede katılımcı olan herkes kendi imkanları ile çalışmalara destek vermiyor. Ev ortamında kısıtlı imkanlar ile kendi çalışması sahasını oluşturan üyelerin yasaklara rağmen müzik aşkını ortaya koymaları örnek bir davranış. Müzik öğretmeni Esma Arık’ın koordinatörlüğünü yaptığı, kurgu ve tasarımını ise Celal Öztürk’ün üstlendiği proje oldukça ses getirecek olan özgün bir çalışmayı kapsıyor. Topluluk bundan sonraki süreçlerde de yeni sanal çalışmalar ile müzikseverlerle buluşmaya devam edecek…