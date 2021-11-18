MUTLU SON.. 

Geçtiğimiz aylarda sözleri ve müziği Derya Çetin’e ait olan "Dualarımda Yoksun Artık Sen" isimli şarkının akustik versiyonu için stüdyoya giren Zafer Toprak, yeni klibiyle birlikte dinleyicileriyle Kasım ayında buluştu.

İçine sinen bir çalışma olduğunu dile getiren sanatçı, bu albümde Meriç Demir ve Erdem Eskimez ile birlikte güzel bir iş çıkardıklarını açıkladı. Corona sürecinde birçok sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de yaşanan olumsuzluklardan dolayı ertelenen konserlerinin bir kısmını da tamamladığını söyleyen Zafer Toprak, bundan sonraki süreçte konserler için olumlu bir dönem olacağını söyledi.