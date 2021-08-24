Mustili Medya Ajansı’na başarı ödülü

HABER: AZİZ KARATAŞ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Enes Furkan Bilgiçli imzasını taşıyan Yılın Starları ödül töreninde mustili medya ajansı yılın en başarılı medya ajansı ödülüne layık görüldü.

Sosyal medyada Mustili olarak bilinen Mustili Medya Ajansı, Yılın Starları ödül töreninde yılın en başarılı sosyal medya ajansı seçildi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Enes Furkan Bilgiçli imzasını taşıyan Yılın Starları ödül töreninde mustili medya ajansı yılın en başarılı medya ajansı ödülüne layık görüldü. Ödülünü Tuğba Özay ve Emre Buga'nın sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde alan Mustafa Gülen, "Geçirdiğimiz zorlu dönemde sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanabilmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi ve ödülünü ekibi adına aldığını ifade etti. Özellikle canlı yayın sektöründe aktif olan Mustili Ajans, dört yılda 4 binden fazla kişiye yayıncılık sektörünü tanıtarak kazanç sağlamalarına aracı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kendisi de hem yayıncılık yapıyor, hem de canlı yayın platformlarında yayıncılara maddi/manevi destek vererek ajans bünyesindeki bir çok yayıncıya içerik sunuyor. Canlı yayın içerikleri genellikle ödüllü veya cezalı yarışma, çekiliş, sohbet gibi içerikler oluyor. Çalıştıkları platformlarda sigara ve alkol kullanımının dahi yasak olduklarını belirtiyor ve bir çok ülkede internet yayıncılığının bir meslek olduğunu belirtiyor. Yayıncılık yapmak için çoğu canlı yayın uygulamasında herhangi bir sözleşme yapılmadan sadece ajans üzerinden kayıt olarak başlanabiliyor ve istenildiği zaman yayıncılık sona erdirilebiliyor.