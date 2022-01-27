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Mustafa Yılmaz ve Heval Özden’in “Hep Beni Sev” Şarkısı Grand Müzik etiketiyle yayında

27 Ocak 2022 Perşembe 11:49
Mustafa Yılmaz ve Heval Özden’in “Hep Beni Sev” Şarkısı Grand Müzik etiketiyle yayında

Fantezi müziğin başarılı şarkıcısı Mustafa Yılmaz, Tiktokda çektiği video ile sesini duyurarak fenomen olan Heval Özden ile bir düet yaptı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü, müziği ve düzenlemesi, Özkan Meydan’a ait olan “Hep Beni Sev” şarkısının klibi Beykoz Kundura Fabrikasında çekildi, yönetmen Yusuf Can Özbilen’in imzasını taşıyor.

GRAND MÜZİK’TEN DÜET

Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği projede, Güneş, devir sosyal medya devri, yeni seslere destek oluyoruz, gençlerin önünü açmaya devam edeceğiz, yolları, şansları açık olsun dedi.

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL
 

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Mustafa Yılmaz Ve Heval Özdenin Hep Beni Sev Şarkısı Grand Müzik Etiketiyle Yayında
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