MUSTAFA YILMAZ VE DOĞUŞ DAN MUHTEŞEM DÜET

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mustafa Yılmaz, sanatçı Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık '' Duy '' isimli albümünü Grand Müzik etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.Albüm tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanırken,çıkış şarkısı olan ''Keşke'' youtube'de aynı gün 2,5 milyon'u geçti.Müzik severler tarafından büyük ilgi gören '' Keşke'' şarkısı aynı zaman da İtunes dünya şarkı sıralamasında da 1 numara da yer aldı.Albümü ve şarkısıyla kısa sürede büyük bir başarıya imza atan Mustafa Yılmaz,Grand Müzik ailesine ve beni keşfeden Doğuş'a çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğumda en büyük destek onlardan geldi. Müzik severlerin ve kitlemin bana gösterdiği ilgiden de oldukça memnunum demek ki doğru bir iş yaptık. Gururlanmamak elde değil dedi.